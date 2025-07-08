https://ria.ru/20250708/elektromobil-2027812766.html

"Атом" получит спецкомплектацию для госслужащих

"Атом" получит спецкомплектацию для госслужащих - РИА Новости, 08.07.2025

"Атом" получит спецкомплектацию для госслужащих

Электромобиль "Атом" получит специальную комплектацию, предназначенную для госслужащих, включающую специальную версию салона и два цвета кузова – черный и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:13:00+03:00

2025-07-08T06:13:00+03:00

2025-07-08T06:13:00+03:00

экономика

россия

свердловская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Электромобиль "Атом" получит специальную комплектацию, предназначенную для госслужащих, включающую специальную версию салона и два цвета кузова – черный и белый, сообщил РИА Новости операционный директор по маркетингу "Атома" Олег Вахромеев. В июне правительство РФ скорректировало порядок закупки автомобилей и транспортных средств для государственных и муниципальных нужд, установив приоритет для экологичных видов транспорта при таких закупках. "В принципе, у нас вообще концепция один кузов - множество функций. И у нас количество комплектаций достаточно ограничено. То есть мы поддерживаемся такой философии умного минимализма. Для госслужащих будут версии в белом кузове и в черном кузове. Будет специальная версия салона", - рассказал Вахромеев в кулуарах выставки "Иннопром". Он отметил, что в данной версии автомобиля, как и в версии для такси, будет возможность выбора комплектации без переднего пассажирского кресла с дополнительным пространством для ног или багажа. "В категории такси, соответственно, мы должны будем пройти подтверждение, что мы проходим в тех сегментах, в которые мы целимся. Мы целимся в комфорт, в комфорт-плюс. Вот сейчас мы проходим тоже определенную сертификацию", - добавил топ-менеджер. "Делаем все, чтобы с нашим уровнем локализации попасть в программу Минпромторга, чтобы пользователи смогли воспользоваться субсидиями. На старте производства у нас плановая локализация 60% с расширением ее до 70% - это подпадает", - сказал он в кулуарах выставки "Иннопром".Вахромеев напомнил, что серийное производство электромобиля запланировано на вторую половину 2025 года, после чего начнется процесс получения необходимой сертификации, а далее будет объявлен срок старта продаж.Проект российского электромобиля реализует АО "Кама". В конце 2024 года компания впервые представила предсерийный образец "Атома". Ранее компания сообщала, что в 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Сообщалось, что старт серийного производства электромобиля "Атом" запланирован на 2025 год на заводе "Москвич". Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

https://ria.ru/20250410/elektromobil-2010411958.html

https://ria.ru/20240919/elektromobil-1973561325.html

https://ria.ru/20250528/atom-2019474429.html

россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, свердловская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)