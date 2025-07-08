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Президент Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС - РИА Новости, 08.07.2025
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13:25 08.07.2025 (обновлено: 14:46 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/egipet-2027881786.html
Президент Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС
Президент Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС - РИА Новости, 08.07.2025
Президент Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, на встрече обсуждался ход строительства атомной... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:25:00+03:00
2025-07-08T14:46:00+03:00
египет
аэс "эль-дабаа"
абдель фаттах ас-сиси
алексей лихачев
новости - ядерные технологии
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
средиземное море
каир (город)
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КАИР, 8 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, на встрече обсуждался ход строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа", заявила канцелярия египетского лидера."Президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретился сегодня в городе Эль-Аламейн с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым", - говорится в заявлении канцелярии.Согласно заявлению, в ходе встречи обсуждался ход строительства АС "Эль-Дабаа".Как сообщает канцелярия ас-Сиси, Лихачев прибыл в Египет для подписания дополнительного правительственного соглашения между Москвой и Каиром, касающегося строительства АЭС и систем физической защиты.На встрече также присутствовали замгендиректора по атомной энергетике "Росатома", президент АО "Атомстройэкспорт" Андрей Петров, посол РФ в Египте Георгий Борисенко, египетский министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Махмуд Эсмат и глава управления АЭС Египта Шериф Хельми.АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
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египет
средиземное море
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египет, аэс "эль-дабаа", абдель фаттах ас-сиси, алексей лихачев, новости - ядерные технологии, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", средиземное море, каир (город), в мире
Египет, АЭС "Эль-Дабаа", Абдель Фаттах ас-Сиси, Алексей Лихачев, Новости - Ядерные технологии, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Средиземное море, Каир (город), В мире
Президент Египта обсудил с Лихачевым строительство АЭС

Ас-Сиси обсудил с главой "Росатома" Лихачевым строительство АЭС "Эль-Дабаа"

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
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КАИР, 8 июл - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял во вторник гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, на встрече обсуждался ход строительства атомной электростанции "Эль-Дабаа", заявила канцелярия египетского лидера.
«
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси встретился сегодня в городе Эль-Аламейн с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым", - говорится в заявлении канцелярии.
Согласно заявлению, в ходе встречи обсуждался ход строительства АС "Эль-Дабаа".
Как сообщает канцелярия ас-Сиси, Лихачев прибыл в Египет для подписания дополнительного правительственного соглашения между Москвой и Каиром, касающегося строительства АЭС и систем физической защиты.
На встрече также присутствовали замгендиректора по атомной энергетике "Росатома", президент АО "Атомстройэкспорт" Андрей Петров, посол РФ в Египте Георгий Борисенко, египетский министр электроэнергии и возобновляемых источников энергии Махмуд Эсмат и глава управления АЭС Египта Шериф Хельми.
АЭС "Эль-Дабаа" расположена в провинции Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 километрах от Каира. В состав станции войдут четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200, относящимися к поколению "3+" и соответствующими самым высоким международным требованиям к эффективности и безопасности. Общая установленная электрическая мощность АЭС составит почти 4,8 гигаватта. Инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" - генеральный проектировщик и генеральный подрядчик сооружения АЭС "Эль-Дабаа". Для "Росатома" это первая стройка АЭС в Африке.
В 2022 году началось строительство энергоблоков №1 и 2 АЭС "Эль-Дабаа", причем заливки первого бетона там прошли с разницей в четыре месяца - это рекорд для мировой атомной промышленности. В 2023 году стартовало сооружение третьего энергоблока, в январе 2024-го начали возводить четвертый блок.
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ЕгипетАЭС "Эль-Дабаа"Абдель Фаттах ас-СисиАлексей ЛихачевНовости - Ядерные технологииГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Средиземное мореКаир (город)В мире
 
 
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