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Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам - РИА Новости, 08.07.2025
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14:44 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/effektivnost-2027912733.html
Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам
Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам
Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:44:00+03:00
2025-07-08T14:44:00+03:00
экономика
россия
екатеринбург
михаил мишустин
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практически все приоритетные направления развития промышленности были включены в состав новых национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них - это беспилотные авиационные системы - показывает свою высокую эффективность", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром
Экономика, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Иннопром
Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам

Мишустин: проект по развитию беспилотных авиасистем показывает эффективность

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Практически все приоритетные направления развития промышленности были включены в состав новых национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них - это беспилотные авиационные системы - показывает свою высокую эффективность", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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ЭкономикаРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинИннопром
 
 
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