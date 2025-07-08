https://ria.ru/20250708/effektivnost-2027912733.html

Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам

Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин рассказал об эффективности нацпроекта по беспилотным авиасистемам

Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:44:00+03:00

2025-07-08T14:44:00+03:00

2025-07-08T14:44:00+03:00

экономика

россия

екатеринбург

михаил мишустин

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Практически все приоритетные направления развития промышленности были включены в состав новых национальных проектов по обеспечению технологического лидерства. Один из них - это беспилотные авиационные системы - показывает свою высокую эффективность", - сказал Мишустин на главной стратегической сессии "Иннопрома". Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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экономика, россия, екатеринбург, михаил мишустин, иннопром