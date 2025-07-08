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"Дзен" восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 08.07.2025
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21:25 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/dzen-2028025977.html
"Дзен" восстановил работу после сбоя
"Дзен" восстановил работу после сбоя - РИА Новости, 08.07.2025
"Дзен" восстановил работу после сбоя
"Дзен" восстановил работу после сбоя у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:25:00+03:00
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россия
происшествия
яндекс
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Дзен" восстановил работу после сбоя у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. "Дзен" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе. Ранее во вторник россияне столкнулись со сбоем в работе некоторых разделов "Дзена" - проблемы наблюдались как с доступом на сайт, так и в мобильном приложении.
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россия, происшествия, яндекс
Россия, Происшествия, Яндекс
"Дзен" восстановил работу после сбоя

В "Дзене" сообщили о восстановлении работы после сбоя у части пользователей

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером. Архивное фото
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Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. "Дзен" восстановил работу после сбоя у части пользователей, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
"Дзен" работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Ранее во вторник россияне столкнулись со сбоем в работе некоторых разделов "Дзена" - проблемы наблюдались как с доступом на сайт, так и в мобильном приложении.
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Жители Москвы пожаловались на сбои в работе мессенджеров
7 июля, 12:40
 
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