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Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО
Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 08.07.2025
Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО
Значительная часть работодателей РФ не до конца понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, эту ситуацию необходимо изменить, в том числе создав... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:44:00+03:00
2025-07-08T17:44:00+03:00
2025-07-08T17:51:00+03:00
общество
россия
специальная военная операция на украине
алексей дюмин
вооруженные силы рф
трудоустройство
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Значительная часть работодателей РФ не до конца понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, эту ситуацию необходимо изменить, в том числе создав дополнительные стимулы, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.Дюмин во вторник провел заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Помощник президента РФ акцентировал внимание на теме трудоустройства ветеранов."Ситуацию, когда значительная часть работодателей не до конца понимают важность этого вопроса, нужно изменить. Необходимо подумать о дополнительных стимулах, мотивирующих работодателей, а также обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации", - сказал Дюмин.
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общество, россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф, трудоустройство
Общество, Россия, Специальная военная операция на Украине, Алексей Дюмин, Вооруженные силы РФ, трудоустройство
Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО
Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства ветеранов СВО