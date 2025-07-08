https://ria.ru/20250708/dyumin-2027988960.html

Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО

Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО - РИА Новости, 08.07.2025

Дюмин призвал донести до работодателей важность трудоустройства бойцов СВО

Значительная часть работодателей РФ не до конца понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, эту ситуацию необходимо изменить, в том числе создав... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:44:00+03:00

2025-07-08T17:44:00+03:00

2025-07-08T17:51:00+03:00

общество

россия

специальная военная операция на украине

алексей дюмин

вооруженные силы рф

трудоустройство

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Значительная часть работодателей РФ не до конца понимает важность трудоустройства ветеранов СВО, эту ситуацию необходимо изменить, в том числе создав дополнительные стимулы, заявил помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.Дюмин во вторник провел заседание комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей. Помощник президента РФ акцентировал внимание на теме трудоустройства ветеранов."Ситуацию, когда значительная часть работодателей не до конца понимают важность этого вопроса, нужно изменить. Необходимо подумать о дополнительных стимулах, мотивирующих работодателей, а также обеспечить создание специальных программ профессиональной адаптации", - сказал Дюмин.

https://ria.ru/20250708/bezrabotnye-1599982658.html

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общество, россия, алексей дюмин, вооруженные силы рф, трудоустройство