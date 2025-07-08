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Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин - РИА Новости, 08.07.2025
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07:41 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/dugin-2027816621.html
Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин
Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин - РИА Новости, 08.07.2025
Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин
Период Pax Americana уходит из Европы с появлением повестки президента США Дональда Трампа, европейским лидерам теперь придется самостоятельно спасать свой... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:41:00+03:00
2025-07-08T07:41:00+03:00
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россия
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александр дугин
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Период Pax Americana уходит из Европы с появлением повестки президента США Дональда Трампа, европейским лидерам теперь придется самостоятельно спасать свой "либеральный нацизм", отметил в статье для РИА Новости "Европа начала говорить правду" российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Важный тезис: "Pax Americana" уходит из Европы. Раньше во главе США стояли такие же "либеральные нацисты", как сегодня в Европе… ЕС строго шел за "Pax Americana" и сверял с ним свои действия. Но появился Трамп со своей повесткой… И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной… А раз так, то надо вводить проект "Pax Europea". Это значит, спасать "либеральный нацизм" самостоятельно", - подчеркнул он в статье. По словам Дугина, "спасать либеральный нацизм" Европе придется прежде всего от России и, возможно, от Трампа, если Америка "окончательно пойдет своим путем". "Проект "Pax Europea" сводится таким образом к следующему. "Либерально-нацистские" режимы Европы и их диктаторы… должны превратить ЕС в агрессивный и наступательный военный союз для войны с Россией. При этом ключевую роль в нем должна играть Украина", - добавил он. Как отметил Дугин, России с такой Европой остается только "мужественно и непоколебимо воевать на Украине" до победного конца, делая ставку только на самих себя.
https://ria.ru/20250708/ssha-2027816467.html
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европа, россия, сша, дональд трамп, александр дугин, евросоюз, в мире
Европа, Россия, США, Дональд Трамп, Александр Дугин, Евросоюз, В мире
Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин

Дугин: европейским лидерам придется самостоятельно спасать либеральный нацизм

© AP Photo / Francesca EbelФилософ Александр Дугин
Философ Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Francesca Ebel
Философ Александр Дугин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Период Pax Americana уходит из Европы с появлением повестки президента США Дональда Трампа, европейским лидерам теперь придется самостоятельно спасать свой "либеральный нацизм", отметил в статье для РИА Новости "Европа начала говорить правду" российский философ, политолог и социолог Александр Дугин.
"Важный тезис: "Pax Americana" уходит из Европы. Раньше во главе США стояли такие же "либеральные нацисты", как сегодня в Европе… ЕС строго шел за "Pax Americana" и сверял с ним свои действия. Но появился Трамп со своей повесткой… И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной… А раз так, то надо вводить проект "Pax Europea". Это значит, спасать "либеральный нацизм" самостоятельно", - подчеркнул он в статье.
Российский философ, политолог и социолог Александр Дугин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Американцы восстали против либерального нацизма, заявил Дугин
Вчера, 07:39
По словам Дугина, "спасать либеральный нацизм" Европе придется прежде всего от России и, возможно, от Трампа, если Америка "окончательно пойдет своим путем".
"Проект "Pax Europea" сводится таким образом к следующему. "Либерально-нацистские" режимы Европы и их диктаторы… должны превратить ЕС в агрессивный и наступательный военный союз для войны с Россией. При этом ключевую роль в нем должна играть Украина", - добавил он.
Как отметил Дугин, России с такой Европой остается только "мужественно и непоколебимо воевать на Украине" до победного конца, делая ставку только на самих себя.
Тьерри Мариани - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
В Европарламенте заявили об отсутствии понимания между ЕС и США
24 июня, 05:46
 
ЕвропаРоссияСШАДональд ТрампАлександр ДугинЕвросоюзВ мире
 
 
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