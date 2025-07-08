https://ria.ru/20250708/dugin-2027816621.html

Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин

Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин - РИА Новости, 08.07.2025

Pax Americana уходит из Европы, заявил Дугин

Период Pax Americana уходит из Европы с появлением повестки президента США Дональда Трампа, европейским лидерам теперь придется самостоятельно спасать свой... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:41:00+03:00

2025-07-08T07:41:00+03:00

2025-07-08T07:41:00+03:00

европа

россия

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александр дугин

евросоюз

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Период Pax Americana уходит из Европы с появлением повестки президента США Дональда Трампа, европейским лидерам теперь придется самостоятельно спасать свой "либеральный нацизм", отметил в статье для РИА Новости "Европа начала говорить правду" российский философ, политолог и социолог Александр Дугин. "Важный тезис: "Pax Americana" уходит из Европы. Раньше во главе США стояли такие же "либеральные нацисты", как сегодня в Европе… ЕС строго шел за "Pax Americana" и сверял с ним свои действия. Но появился Трамп со своей повесткой… И оставил Европу один на один с Россией. И с Украиной… А раз так, то надо вводить проект "Pax Europea". Это значит, спасать "либеральный нацизм" самостоятельно", - подчеркнул он в статье. По словам Дугина, "спасать либеральный нацизм" Европе придется прежде всего от России и, возможно, от Трампа, если Америка "окончательно пойдет своим путем". "Проект "Pax Europea" сводится таким образом к следующему. "Либерально-нацистские" режимы Европы и их диктаторы… должны превратить ЕС в агрессивный и наступательный военный союз для войны с Россией. При этом ключевую роль в нем должна играть Украина", - добавил он. Как отметил Дугин, России с такой Европой остается только "мужественно и непоколебимо воевать на Украине" до победного конца, делая ставку только на самих себя.

https://ria.ru/20250708/ssha-2027816467.html

https://ria.ru/20250624/evroparlament-2024995638.html

европа

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

европа, россия, сша, дональд трамп, александр дугин, евросоюз, в мире