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На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 08.07.2025
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18:01 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/dtp-2027994526.html
На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз
На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 08.07.2025
На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз
Бензовоз перевернулся на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе, топливо разлилось на грунт, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:01:00+03:00
2025-07-08T18:01:00+03:00
происшествия
нижнеудинский район
иркутская область
нижнеилимский район
россия
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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Бензовоз перевернулся на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе, топливо разлилось на грунт, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. По данным управления, на 361-м километре автодороги А-331 "Вилюй" вблизи поселка Видим Нижнеилимского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием груженого дизельным топливом бензовоза. "Водитель грузовика с автоцистерной двигался со стороны города Усть-Кута в сторону Братска, не справился с управлением, повредил металлическое ограждение и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате случившегося произошел разлив перевозимого большегрузом топлива на грунт", - говорится в сообщении. Отмечается, что 47-летний водитель не пострадал. Экстренные службы проводят работы по устранению последствий аварии.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
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происшествия, нижнеудинский район, иркутская область, нижнеилимский район, россия, дтп
Происшествия, Нижнеудинский район, Иркутская область, Нижнеилимский район, Россия, ДТП
На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз

На трассе А-331 "Вилюй" в Приангарье опрокинулся бензовоз, топливо разлилось

© УМВД по Иркутской области.На месте ДТП на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе Иркутской области. Кадр видео
На месте ДТП на трассе А-331 Вилюй в Нижнеудинском районе Иркутской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© УМВД по Иркутской области.
На месте ДТП на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе Иркутской области. Кадр видео
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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Бензовоз перевернулся на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе, топливо разлилось на грунт, сообщает главное управление МВД по Иркутской области.
По данным управления, на 361-м километре автодороги А-331 "Вилюй" вблизи поселка Видим Нижнеилимского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием груженого дизельным топливом бензовоза.
"Водитель грузовика с автоцистерной двигался со стороны города Усть-Кута в сторону Братска, не справился с управлением, повредил металлическое ограждение и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате случившегося произошел разлив перевозимого большегрузом топлива на грунт", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 47-летний водитель не пострадал. Экстренные службы проводят работы по устранению последствий аварии.
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