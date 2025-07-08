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На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз
На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 08.07.2025
На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз
Бензовоз перевернулся на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе, топливо разлилось на грунт, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:01:00+03:00
2025-07-08T18:01:00+03:00
2025-07-08T18:01:00+03:00
происшествия
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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Бензовоз перевернулся на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе, топливо разлилось на грунт, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. По данным управления, на 361-м километре автодороги А-331 "Вилюй" вблизи поселка Видим Нижнеилимского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием груженого дизельным топливом бензовоза. "Водитель грузовика с автоцистерной двигался со стороны города Усть-Кута в сторону Братска, не справился с управлением, повредил металлическое ограждение и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате случившегося произошел разлив перевозимого большегрузом топлива на грунт", - говорится в сообщении. Отмечается, что 47-летний водитель не пострадал. Экстренные службы проводят работы по устранению последствий аварии.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
нижнеудинский район
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Происшествия, Нижнеудинский район, Иркутская область, Нижнеилимский район, Россия, ДТП
На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз
На трассе А-331 "Вилюй" в Приангарье опрокинулся бензовоз, топливо разлилось