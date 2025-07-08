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На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз

На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз - РИА Новости, 08.07.2025

На трассе в Приангарье опрокинулся бензовоз

Бензовоз перевернулся на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе, топливо разлилось на грунт, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:01:00+03:00

2025-07-08T18:01:00+03:00

2025-07-08T18:01:00+03:00

происшествия

нижнеудинский район

иркутская область

нижнеилимский район

россия

дтп

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ИРКУТСК, 8 июл - РИА Новости. Бензовоз перевернулся на трассе А-331 "Вилюй" в Нижнеудинском районе, топливо разлилось на грунт, сообщает главное управление МВД по Иркутской области. По данным управления, на 361-м километре автодороги А-331 "Вилюй" вблизи поселка Видим Нижнеилимского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием груженого дизельным топливом бензовоза. "Водитель грузовика с автоцистерной двигался со стороны города Усть-Кута в сторону Братска, не справился с управлением, повредил металлическое ограждение и допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием в кювет. В результате случившегося произошел разлив перевозимого большегрузом топлива на грунт", - говорится в сообщении. Отмечается, что 47-летний водитель не пострадал. Экстренные службы проводят работы по устранению последствий аварии.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

нижнеудинский район

иркутская область

нижнеилимский район

россия

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происшествия, нижнеудинский район, иркутская область, нижнеилимский район, россия, дтп