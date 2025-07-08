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В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 16 человек
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 16 человек - РИА Новости, 08.07.2025
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 16 человек
Шестнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, в их числе есть ребенок, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:11:00+03:00
2025-07-08T17:11:00+03:00
2025-07-08T17:18:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Шестнадцать человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье, в их числе есть ребенок, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.Ранее подмосковные прокуратура и полиция сообщили, что, по предварительной информации, водитель микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате пострадали 15 человек."В результате ДТП пострадали 16 человек, в том числе один ребенок. В стационары Подмосковья бригадами скорой помощи госпитализировано семь человек. Состояние шести из них оценивается как средней степени тяжести, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - рассказали в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20250708/dtp-2027902396.html
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происшествия, московская область (подмосковье), дтп, россия, ступино
Происшествия, Московская область (Подмосковье), ДТП, Россия, Ступино
В ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 16 человек
Минздрав: в ДТП с микроавтобусом в Ступино пострадали 16 человек