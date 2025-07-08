https://ria.ru/20250708/dtp-2027903970.html
В Подмосковье перевернулся микроавтобус
В Подмосковье перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 08.07.2025
В Подмосковье перевернулся микроавтобус
Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в подмосковном округе Ступино, пострадали 15 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:27:00+03:00
2025-07-08T14:27:00+03:00
2025-07-08T14:33:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
ступино
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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в подмосковном округе Ступино, пострадали 15 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской области."По предварительным данным, около 12 часов 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдения перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), происшествия, ступино, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Ступино, Россия
В Подмосковье перевернулся микроавтобус
В Подмосковье микроавтобус съехал в кювет, пострадали 15 человек