https://ria.ru/20250708/dtp-2027903970.html

В Подмосковье перевернулся микроавтобус

В Подмосковье перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 08.07.2025

В Подмосковье перевернулся микроавтобус

Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в подмосковном округе Ступино, пострадали 15 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:27:00+03:00

2025-07-08T14:27:00+03:00

2025-07-08T14:33:00+03:00

московская область (подмосковье)

происшествия

ступино

россия

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в подмосковном округе Ступино, пострадали 15 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской области."По предварительным данным, около 12 часов 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдения перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html

московская область (подмосковье)

ступино

россия

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московская область (подмосковье), происшествия, ступино, россия