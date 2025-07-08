Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 08.07.2025 (обновлено: 14:33 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/dtp-2027903970.html
В Подмосковье перевернулся микроавтобус
В Подмосковье перевернулся микроавтобус - РИА Новости, 08.07.2025
В Подмосковье перевернулся микроавтобус
Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в подмосковном округе Ступино, пострадали 15 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:27:00+03:00
2025-07-08T14:33:00+03:00
московская область (подмосковье)
происшествия
ступино
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027906219_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0fa0d7244edf451a2ff78e0983219ab3.jpg
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в подмосковном округе Ступино, пострадали 15 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской области."По предварительным данным, около 12 часов 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.Уточняется, что ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдения перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20250703/dtp-2027062357.html
московская область (подмосковье)
ступино
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027906219_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ab3035c98f30f1e2bafef05743fb930b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), происшествия, ступино, россия
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Ступино, Россия
В Подмосковье перевернулся микроавтобус

В Подмосковье микроавтобус съехал в кювет, пострадали 15 человек

© Фото : Прокуратура Московской областиМесто ДТП в подмосковном округе Ступино. 8 июля 2025
Место ДТП в подмосковном округе Ступино. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Прокуратура Московской области
Место ДТП в подмосковном округе Ступино. 8 июля 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Микроавтобус съехал в кювет и перевернулся в подмосковном округе Ступино, пострадали 15 человек, им оказана медицинская помощь, сообщает прокуратура Московской области.
"По предварительным данным, около 12 часов 8 июля на автодороге в районе села Старая Ситня городского округа Ступино водитель пассажирского микроавтобуса не справился с управлением и съехал в кювет. В результате автобус перевернулся и в дорожной аварии пострадали 15 пассажиров, им оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ступинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и даст оценку соблюдения перевозчиком требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозках.
На месте происшествия работает заместитель Ступинского городского прокурора Александр Черников, отмечается в релизе.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
В Подмосковье подросток за рулем автомобиля устроил смертельное ДТП
3 июля, 22:29
 
Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСтупиноРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала