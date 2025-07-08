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На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла - РИА Новости, 08.07.2025
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14:25 08.07.2025 (обновлено: 14:28 08.07.2025)
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На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла
На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла - РИА Новости, 08.07.2025
На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла
Мотоцикл сбил пешехода на юго-западе Москвы, от полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста доставили в больницу, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:25:00+03:00
2025-07-08T14:28:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мотоцикл сбил пешехода на юго-западе Москвы, от полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста доставили в больницу, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Профсоюзная в районе дома 7 водитель мотоцикла совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла

На Профсоюхной улице мотоцикл сбил переходившую улицу по переходу женщину

© Фото : Госавтоинспекция МосквыМесто ДТП на юго-западе Москвы. 8 июля 2025
Место ДТП на юго-западе Москвы. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
Место ДТП на юго-западе Москвы. 8 июля 2025
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мотоцикл сбил пешехода на юго-западе Москвы, от полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста доставили в больницу, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
"По предварительным данным, на улице Профсоюзная в районе дома 7 водитель мотоцикла совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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