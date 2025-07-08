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На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла
На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла - РИА Новости, 08.07.2025
На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла
Мотоцикл сбил пешехода на юго-западе Москвы, от полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста доставили в больницу, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:25:00+03:00
2025-07-08T14:25:00+03:00
2025-07-08T14:28:00+03:00
происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мотоцикл сбил пешехода на юго-западе Москвы, от полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста доставили в больницу, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Профсоюзная в районе дома 7 водитель мотоцикла совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла
На Профсоюхной улице мотоцикл сбил переходившую улицу по переходу женщину