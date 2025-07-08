https://ria.ru/20250708/dtp-2027902396.html

На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла

На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла - РИА Новости, 08.07.2025

На юго-западе Москвы мотоцикл сбил женщину на переходе, она погибла

Мотоцикл сбил пешехода на юго-западе Москвы, от полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста доставили в больницу, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:25:00+03:00

2025-07-08T14:25:00+03:00

2025-07-08T14:28:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мотоцикл сбил пешехода на юго-западе Москвы, от полученных травм женщина скончалась на месте, а мотоциклиста доставили в больницу, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "По предварительным данным, на улице Профсоюзная в районе дома 7 водитель мотоцикла совершил наезд на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате дорожной аварии женщина от полученных травм скончалась на месте, мотоциклиста с различными травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего

https://ria.ru/20250517/mototsiklist-2017583739.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва