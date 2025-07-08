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В Ростовской области водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил ДТП
В Ростовской области водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил ДТП - РИА Новости, 08.07.2025
В Ростовской области водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил ДТП
Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП с погоней в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:21:00+03:00
2025-07-08T10:21:00+03:00
2025-07-08T10:25:00+03:00
происшествия
авто
ростовская область
ростов-на-дону
toyota corolla
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП с погоней в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. По информации ведомства, около 03.00 мск вторника в селе Чалтырь полицейские попытались остановить Toyota Camry, за рулем которого предположительно находился водитель 2006 года рождения без водительского удостоверения. Сигнал об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. "Экипажем было принято решение о преследовании транспортного средства", - говорится в сообщении. В процессе преследования автомобиль въехал в Ростов-на-Дону и на перекрёстке проспекта Стачки и улицы Малиновского столкнулся с Mitsubishi Outlander, который отбросило на опору ЛЭП, а Toyota загорелся. В результате аварии пассажирка Mitsubishi погибла, водитель и еще один пассажир пострадали. В Toyota пострадали водитель и три человека.
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ростовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, ростовская область, ростов-на-дону, toyota corolla
Происшествия, Авто, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Toyota Corolla
В Ростовской области водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил ДТП
Один человек погиб и шесть пострадали в ДТП с погоней в Ростовской области