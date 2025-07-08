https://ria.ru/20250708/dtp-2027837976.html

В Ростовской области водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил ДТП

В Ростовской области водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил ДТП - РИА Новости, 08.07.2025

В Ростовской области водитель, пытаясь уйти от полиции, устроил ДТП

Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП с погоней в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:21:00+03:00

2025-07-08T10:21:00+03:00

2025-07-08T10:25:00+03:00

происшествия

авто

ростовская область

ростов-на-дону

toyota corolla

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июл - РИА Новости. Один человек погиб и шесть пострадали в результате ДТП с погоней в Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона. По информации ведомства, около 03.00 мск вторника в селе Чалтырь полицейские попытались остановить Toyota Camry, за рулем которого предположительно находился водитель 2006 года рождения без водительского удостоверения. Сигнал об остановке он проигнорировал и попытался скрыться. "Экипажем было принято решение о преследовании транспортного средства", - говорится в сообщении. В процессе преследования автомобиль въехал в Ростов-на-Дону и на перекрёстке проспекта Стачки и улицы Малиновского столкнулся с Mitsubishi Outlander, который отбросило на опору ЛЭП, а Toyota загорелся. В результате аварии пассажирка Mitsubishi погибла, водитель и еще один пассажир пострадали. В Toyota пострадали водитель и три человека.

https://ria.ru/20250708/omsk-2027824688.html

ростовская область

ростов-на-дону

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, авто, ростовская область, ростов-на-дону, toyota corolla