https://ria.ru/20250708/dtp-2027830039.html

На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие

На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие - РИА Новости, 08.07.2025

На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие

Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская Госавтоинспекция. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:47:00+03:00

2025-07-08T09:47:00+03:00

2025-07-08T10:05:00+03:00

происшествия

нижний тагил

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская Госавтоинспекция. По данным ведомства, в ночь на вторник на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле автомобиль Lexus наехал на ограждения и затем упал в воду. "В результате аварии погибли трое молодых людей: 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250708/omsk-2027824688.html

нижний тагил

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижний тагил