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На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие - РИА Новости, 08.07.2025
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09:47 08.07.2025 (обновлено: 10:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/dtp-2027830039.html
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие - РИА Новости, 08.07.2025
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие
Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская Госавтоинспекция. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:47:00+03:00
2025-07-08T10:05:00+03:00
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская Госавтоинспекция. По данным ведомства, в ночь на вторник на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле автомобиль Lexus наехал на ограждения и затем упал в воду. "В результате аварии погибли трое молодых людей: 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250708/omsk-2027824688.html
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил
Происшествия, Нижний Тагил
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие

Три человека погибли в ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле

© Фото : Госавтоинспекции Свердловской области Место ДТП в Нижнем Тагиле. 8 июля 2025
Место ДТП в Нижнем Тагиле. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Госавтоинспекции Свердловской области
Место ДТП в Нижнем Тагиле. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская Госавтоинспекция.
По данным ведомства, в ночь на вторник на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле автомобиль Lexus наехал на ограждения и затем упал в воду.
"В результате аварии погибли трое молодых людей: 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки", - говорится в сообщении.
На месте ДТП в Омске. 8 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ПроисшествияНижний Тагил
 
 
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