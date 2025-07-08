https://ria.ru/20250708/dtp-2027830039.html
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие - РИА Новости, 08.07.2025
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие
Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская Госавтоинспекция. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:47:00+03:00
2025-07-08T09:47:00+03:00
2025-07-08T10:05:00+03:00
происшествия
нижний тагил
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле, сообщает свердловская Госавтоинспекция. По данным ведомства, в ночь на вторник на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле автомобиль Lexus наехал на ограждения и затем упал в воду. "В результате аварии погибли трое молодых людей: 19-летний водитель и две 20-летние пассажирки", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250708/omsk-2027824688.html
нижний тагил
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил
Происшествия, Нижний Тагил
На Урале Lexus вылетел с дороги в реку, есть погибшие
Три человека погибли в ДТП с автомобилем Lexus в Нижнем Тагиле