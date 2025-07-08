https://ria.ru/20250708/drony-2027788237.html

А что такого: семь миллионов россиян-патриотов профинансируют дроны для ВСУ

А что такого: семь миллионов россиян-патриотов профинансируют дроны для ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025

А что такого: семь миллионов россиян-патриотов профинансируют дроны для ВСУ

В последние дни в российской блогосфере циркулирует небольшое цунами, вызванное новостью о том, что Турция официально присоединилась к "Коалиции дронов". Так... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:01:00+03:00

технологии

турция

украина

стамбул

хакан фидан

вооруженные силы украины

аналитика

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В последние дни в российской блогосфере циркулирует небольшое цунами, вызванное новостью о том, что Турция официально присоединилась к "Коалиции дронов". Так называют группу стран, финансирующих и помогающих разрабатывать и производить беспилотники для армии Украины. Вместе с Турцией присоединилась Бельгия, и всего там теперь 20 участников. Чтобы было более понятно, "Коалиция дронов" — это не мелкая колхозная инициатива в чистом поле, а часть масштабной деятельности Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), которая является главным форпостом русофобии и продолжения войны на Украине любыми средствами. Справочка: за время деятельности коалиции Украине было поставлено более 100 000 военных БПЛА (дроны от первого лица (FPV), разведывательные дроны, ударные дроны, дроны-перехватчики, многороторные тактические системы разведки, наблюдения и рекогносцировки).Учитывая, что, по данным экспертов, сейчас в рамках боевых действий на Украине на счету дронов уже более 70 процентов потерь живой силы по обе стороны фронта, главная цель "Коалиции дронов" с новоприсоединившейся Турцией — убить как можно больше наших солдат.На этом фоне многие российские блогеры возмущаются: как же так, миллионы россиян давятся в очередях на самолеты и тратят на турецкое "все включено" колоссальные деньги, на которые Турция помогает убивать наших ребят.Это возмущение совершенно нелогично, непонятно и просто глупо.Даже если не брать всевозможные "гуманитарные" и "зерновые" коридоры, галереи и виадуки, чисто военная помощь Турции Украине прекрасно себя чувствует все четыре года СВО, гордится своим юношеским давлением и периодически просит добавки. Вся информация о военно-техническом сотрудничестве Турции и Украины открыта и доступна всем желающим с помощью интернета — так же, как и ближайшие рейсы в Стамбул или температура воды в Анталии.Внезапно возмутившимся персонам было бы наверняка любопытно узнать, что за один 2024 год Турция поставила на Украину только боеприпасов, запчастей и военного снаряжения на 153 миллиона долларов (не считая бронетехники, беспилотников и прочего). А прочего много чего:· беспилотники Baykar (сотни единиц);· боевые корветы (последний был спущен на воду в 2022 году, следующий сдается Украине в 2027 году);· бронированные машины Kirpi и Otokar Cobra II (сотни единиц);· РСЗО;· двигатели для дронов;· системы связи и радиоэлектронной борьбы;· авиационная техника;· системы боевого управления;· противотанковые системы;· защитное снаряжение, медицинские эвакуаторы, средства индивидуальной защиты и далее по списку.Кроме того, цветут и пахнут более 30 двусторонних оборонных соглашений и проектов в области БПЛА, двигателей, кораблей, артиллерии, РЭБ, ПВО и даже модернизации вертолетов. В этом году на Украине запланирован запуск турецкого завода по производству беспилотников Baykar, в который было инвестировано более ста миллионов долларов.В общем и целом: прямая военная помощь Турции Украине является совсем не тайной и не случайной, а открытой, многоуровневой и системной и включает в себя не только поставки готовой техники, но и создание совместных производственных мощностей, передачу технологий и "долгосрочное стратегическое партнерство в оборонной сфере".На все это нужны немалые деньги, но эту заботу на себя берут россияне.По официальным данным Министерства туризма Турции, в 2024 году турецкие курорты посетили 6,7 миллиона россиян (на 6,3 процента больше, чем в 2023-м). В этом году их количество может достичь 7,5 миллиона. По подсчетам турков, каждый россиянин оставляет в Турции порядка 972 долларов, то есть в этом году наши соотечественники совершенно добровольно и с хорошим настроением заберут из российской экономики и профинансируют Турцию на 7,3 миллиарда долларов, на которые в том числе будут производиться дроны для ВСУ.Взамен они получат: неплохой загар, бесплатный арбуз кубиками, чувство выполненного долга ("вывезли детей на море"), виски из дьюти-фри для начальника и фоточки в запрещенном Инстаграме*. Все честно.Поскольку Турция не входит в список недружественных России стран, никаких запретов на поездки в Бодрум и Мармарис у нас нет, не говоря уже о каком-то осуждении на партсобрании и — упаси бог — репрессиях. Мало того, отдыхающие на свои кровно заработанные деньги россияне могут аргументировать: "А что такого? Вон Турция всеми руками за мир, и переговоры с Украиной проводятся в Стамбуле, а не в Могадишо".Действительно.Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в мае этого года так и заявил: "Турция — идеальный актор для проведения мирных переговоров Россия — Украина". Не просто подходящий или хороший, а идеальный. До этого не ложащийся без мыслей о мире турецкий президент Тайип Эрдоган открыл большой и красивый секрет: оказывается, именно Турция "завоевала доверие обеих стран благодаря своей сбалансированной позиции".И тут все кристально прозрачно: если жаждущие турецких полотенец-лебедей россияне хотят больше верить заявлениям о сбалансированных позициях, чем статистике по поставкам турецкого оружия Украине, то тут традиционная медицина бессильна. Возможно, эти же самые люди являются убежденными патриотами России и будут искренне горевать, когда на фронте погибнет или будет покалечен турецкими дронами кто-то из их родных и знакомых, но связь с последней личной поездкой в Турцию увидеть смогут не только лишь все.Остается надеяться и верить, что от эпидемии слепоты, охватившей российских туристов, вакцина рано или поздно появится.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250707/turtsiya-2027580210.html

https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html

https://ria.ru/20250619/turtsiya-2023925796.html

https://ria.ru/20250524/rossiya-2018920016.html

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технологии, турция, украина, стамбул, хакан фидан, вооруженные силы украины, аналитика