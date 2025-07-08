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При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мужчина ранен в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области от детонации FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:27:00+03:00
2025-07-08T22:27:00+03:00
2025-07-08T22:27:00+03:00
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вячеслав гладков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области от детонации FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Борисовка Борисовского района от детонации FPV-дрона во дворе МКД (многоквартирного жилого дома) ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, повреждены 10 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что в городе Шебекино после повторного обстрела загорелись хозяйственные постройки, которые расположены на территории частного дома, пожар потушен. Кроме того, на территории предприятия в трёх зданиях выбиты окна, повреждены кровли и фасады, а также посечено остекление в частном домовладении. "Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Гладков: при детонации дрона в белгородском поселке Борисовка пострадал мужчина