https://ria.ru/20250708/dron-2028030494.html

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2025

При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

Мужчина ранен в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области от детонации FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:27:00+03:00

2025-07-08T22:27:00+03:00

2025-07-08T22:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области от детонации FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Борисовка Борисовского района от детонации FPV-дрона во дворе МКД (многоквартирного жилого дома) ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, повреждены 10 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что в городе Шебекино после повторного обстрела загорелись хозяйственные постройки, которые расположены на территории частного дома, пожар потушен. Кроме того, на территории предприятия в трёх зданиях выбиты окна, повреждены кровли и фасады, а также посечено остекление в частном домовладении. "Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины