Рейтинг@Mail.ru
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:27 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/dron-2028030494.html
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области - РИА Новости, 08.07.2025
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области
Мужчина ранен в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области от детонации FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:27:00+03:00
2025-07-08T22:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_7e940ed623d25dbc06e8dfa81cc23812.jpg
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области от детонации FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "В посёлке Борисовка Борисовского района от детонации FPV-дрона во дворе МКД (многоквартирного жилого дома) ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, повреждены 10 транспортных средств", - говорится в сообщении. Уточняется, что в городе Шебекино после повторного обстрела загорелись хозяйственные постройки, которые расположены на территории частного дома, пожар потушен. Кроме того, на территории предприятия в трёх зданиях выбиты окна, повреждены кровли и фасады, а также посечено остекление в частном домовладении. "Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125927_246:0:2975:2047_1920x0_80_0_0_f2e4e6e604f2989ab3b797676d512787.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Вооруженные силы Украины
При атаке дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

Гладков: при детонации дрона в белгородском поселке Борисовка пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мужчина ранен в посёлке Борисовка Борисовского района Белгородской области от детонации FPV-дрона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В посёлке Борисовка Борисовского района от детонации FPV-дрона во дворе МКД (многоквартирного жилого дома) ранен мужчина. Пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. По предварительной информации, повреждены 10 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в городе Шебекино после повторного обстрела загорелись хозяйственные постройки, которые расположены на территории частного дома, пожар потушен. Кроме того, на территории предприятия в трёх зданиях выбиты окна, повреждены кровли и фасады, а также посечено остекление в частном домовладении.
"Информация о последствиях уточняется", - добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала