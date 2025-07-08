https://ria.ru/20250708/dron-2027891987.html

В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ

В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ - РИА Новости, 08.07.2025

В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ

Нештатная ситуация произошла с беспилотником "Альтиус" во время испытательного полета в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:55:00+03:00

2025-07-08T13:55:00+03:00

2025-07-08T13:55:00+03:00

происшествия

казань

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла с беспилотником "Альтиус" во время испытательного полета в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик дрона). Гражданский летательный аппарат утром во вторник в ходе учебного полета потерял управление и упал на частный жилой дом в СНТ "Дубки" в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба главы Татарстана. "Беспилотный летательный аппарат "Альтиус" АО "УЗГА" утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - сказал представитель УЗГА.

казань

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, казань