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В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ - РИА Новости, 08.07.2025
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13:55 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/dron-2027891987.html
В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ
В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ - РИА Новости, 08.07.2025
В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ
Нештатная ситуация произошла с беспилотником "Альтиус" во время испытательного полета в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:55:00+03:00
2025-07-08T13:55:00+03:00
происшествия
казань
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла с беспилотником "Альтиус" во время испытательного полета в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик дрона). Гражданский летательный аппарат утром во вторник в ходе учебного полета потерял управление и упал на частный жилой дом в СНТ "Дубки" в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба главы Татарстана. "Беспилотный летательный аппарат "Альтиус" АО "УЗГА" утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - сказал представитель УЗГА.
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происшествия, казань
Происшествия, Казань
В Казани дрон упал во время испытаний из-за неустановленных средств РЭБ

УЗГА: дрон "Альтиус" упал в Казани из-за работы неустановленных средств РЭБ

На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Нештатная ситуация произошла с беспилотником "Альтиус" во время испытательного полета в Казани из-за воздействия неустановленных средств радиоэлектронной борьбы, сообщил РИА Новости официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (УЗГА, разработчик дрона).
Гражданский летательный аппарат утром во вторник в ходе учебного полета потерял управление и упал на частный жилой дом в СНТ "Дубки" в Казани, возник пожар, пострадавших нет, сообщила ранее пресс-служба главы Татарстана.
"Беспилотный летательный аппарат "Альтиус" АО "УЗГА" утром 8 июля совершал испытательный полет в Казани. Взлет с аэродрома базирования прошел штатно. Далее во время полета неустановленными внешними средствами РЭБ была нарушена спутниковая навигация. Беспилотник продолжил полет по инерциальной системе навигации. Для захода на посадку пришлось уводить аппарат на второй круг. Посадка осуществлялась в инерциальном режиме, произошла нештатная ситуация", - сказал представитель УЗГА.
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
На месте падения гражданского летательного аппарата на жилой дом в казанском поселке Дербышки. Кадр видео из соцсетей
 
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