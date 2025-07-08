https://ria.ru/20250708/donetsk-2027992213.html

В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей

В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей - РИА Новости, 08.07.2025

В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей

Больше 1,5 тысячи детей родилось в стенах донецкого республиканского перинатального центра после открытия в апреле 2024 года, рассказала РИА Новости РИА Новости РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:53:00+03:00

2025-07-08T17:53:00+03:00

2025-07-08T18:43:00+03:00

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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Больше 1,5 тысячи детей родилось в стенах донецкого республиканского перинатального центра после открытия в апреле 2024 года, рассказала РИА Новости РИА Новости главный врач ДРПЦ имени Чайки Анна Железная. "С момента открытия центра — в нем родилось более 1,5 тысячи детей, что означает тенденцию к увеличению рождаемости в регионе", — сообщила главный врач. По ее словам, уже сегодня регулярно на свет появляются двойни и тройни. При этом есть примеры образования спонтанной и естественной двойни, без применения вспомогательных и репродуктивных технологий. "Буквально на прошлой неделе в один день одновременно появилось две двойни", — заключила Железная. Перинатальный центр на 140 коек открылся в Донецке в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии открытия. Общая площадь комплекса — более 28 тысяч квадратных метров. Сотрудники центра могут принять до семи тысяч родов в год. В центре десять отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Сам центр построен в рекордно короткие сроки и является самым современным учреждением такого профиля в регионе.

https://ria.ru/20250527/deti-2019193033.html

https://ria.ru/20250623/ekspert-2024741647.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, донецк, россия, владимир путин