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В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей
В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей - РИА Новости, 08.07.2025
В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей
Больше 1,5 тысячи детей родилось в стенах донецкого республиканского перинатального центра после открытия в апреле 2024 года, рассказала РИА Новости РИА Новости РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:53:00+03:00
2025-07-08T17:53:00+03:00
2025-07-08T18:43:00+03:00
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ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Больше 1,5 тысячи детей родилось в стенах донецкого республиканского перинатального центра после открытия в апреле 2024 года, рассказала РИА Новости РИА Новости главный врач ДРПЦ имени Чайки Анна Железная. "С момента открытия центра — в нем родилось более 1,5 тысячи детей, что означает тенденцию к увеличению рождаемости в регионе", — сообщила главный врач. По ее словам, уже сегодня регулярно на свет появляются двойни и тройни. При этом есть примеры образования спонтанной и естественной двойни, без применения вспомогательных и репродуктивных технологий. "Буквально на прошлой неделе в один день одновременно появилось две двойни", — заключила Железная. Перинатальный центр на 140 коек открылся в Донецке в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин по видеосвязи участвовал в церемонии открытия. Общая площадь комплекса — более 28 тысяч квадратных метров. Сотрудники центра могут принять до семи тысяч родов в год. В центре десять отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Сам центр построен в рекордно короткие сроки и является самым современным учреждением такого профиля в регионе.
https://ria.ru/20250527/deti-2019193033.html
https://ria.ru/20250623/ekspert-2024741647.html
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РИА Новости
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общество, донецк, россия, владимир путин
Хорошие новости, Общество, Донецк, Россия, Владимир Путин
В Донецке после открытия перинатального центра родились более 1500 детей
В перинатальном центре в Донецке родились более 1500 детей с апреля 2024 года
ДОНЕЦК, 8 июл — РИА Новости. Больше 1,5 тысячи детей родилось в стенах донецкого республиканского перинатального центра после открытия в апреле 2024 года, рассказала РИА Новости РИА Новости главный врач ДРПЦ имени Чайки Анна Железная.
"С момента открытия центра — в нем родилось более 1,5 тысячи детей, что означает тенденцию к увеличению рождаемости в регионе", — сообщила главный врач.
По ее словам, уже сегодня регулярно на свет появляются двойни и тройни. При этом есть примеры образования спонтанной и естественной двойни, без применения вспомогательных и репродуктивных технологий.
"Буквально на прошлой неделе в один день одновременно появилось две двойни", — заключила Железная.
Перинатальный центр на 140 коек открылся в Донецке
в апреле 2024 года. Президент России Владимир Путин
по видеосвязи участвовал в церемонии открытия.
Общая площадь комплекса — более 28 тысяч квадратных метров. Сотрудники центра могут принять до семи тысяч родов в год. В центре десять отделений, в том числе отделения патологии беременности, реанимации и интенсивной терапии. Сам центр построен в рекордно короткие сроки и является самым современным учреждением такого профиля в регионе.