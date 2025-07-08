https://ria.ru/20250708/direktor-2027898557.html

Директор парка "Тайган" объяснил, почему лев стремился перекусить ему шею

Директор парка "Тайган" объяснил, почему лев стремился перекусить ему шею - РИА Новости, 08.07.2025

Директор парка "Тайган" объяснил, почему лев стремился перекусить ему шею

Директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что лев, напав на него, следовал естественному инстинкту. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:15:00+03:00

2025-07-08T14:15:00+03:00

2025-07-08T14:15:00+03:00

республика крым

россия

краснодар

олег зубков

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости. Директор крымского зоопарка "Тайган" Олег Зубков рассказал, что лев, напав на него, следовал естественному инстинкту. "Это инстинкт, шея – они всегда хватают за шею. Душат жертву и потом начинают кушать", - сказал Зубков РИА Новости. На первой после нападения и госпитализации пресс-конференции директор парка рассказал, что он слишком близко подошел к хищнику, который в тот момент ел мясо. 250-килограммовый лев вцепился Зубкову в горло. "Я чувствовал, как его зубы, как они сжимаются вокруг позвоночника. Я просто пытался сохранить дыхание. Потому что, как только он перекусил бы сонную артерию или хрустнул бы позвоночник, или передавил бы трахею, смерть наступила бы мгновенно", - рассказал директор парка. Региональное следственное управление СК РФ 22 июня сообщало, что Зубков получил множественные травмы при нападении льва. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. Представители парка позднее сообщили, что Зубков пошел на поправку, жизненно важные органы не задеты. Отмечалось, что льва во время инцидента спровоцировал резкий звук закрывающейся двери. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких проведенных операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым. Парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь - стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.

https://ria.ru/20250624/direktor-2025002586.html

https://ria.ru/20250623/krym-2024846251.html

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республика крым, россия, краснодар, олег зубков, следственный комитет россии (ск рф), происшествия