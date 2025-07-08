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В Новосибирске воспитателя детского сада осудили за избиение детей - РИА Новости, 08.07.2025
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09:18 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/direktor-2027825066.html
В Новосибирске воспитателя детского сада осудили за избиение детей
В Новосибирске воспитателя детского сада осудили за избиение детей - РИА Новости, 08.07.2025
В Новосибирске воспитателя детского сада осудили за избиение детей
Октябрьский районный суд Новосибирска во вторник приговорил директора и воспитателя частного детского сада к 4,5 и 3,5 года колонии за плохое обращение и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:18:00+03:00
2025-07-08T09:18:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 8 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска во вторник приговорил директора и воспитателя частного детского сада к 4,5 и 3,5 года колонии за плохое обращение и истязание малолетних воспитанников, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. Следствием директор частного детсада "Маленький принц" Елена Чубыкина и воспитатель Анна Ершова обвинялись в совершении 11 преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником) и преступления, предусмотренного пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание). "Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначено наказание: Чубыкиной - четыре года шесть месяцев в колонии общего режима, Ершовой - три года шесть месяцев в колонии общего режима. Также осужденным запрещено заниматься педагогической деятельностью на сроки четыре и три года соответственно", - говорится в сообщении. Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 580 тысяч рублей. Обе женщины были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу. По данным прокуратуры региона, директор и воспитатель детсада с мая по июль 2023 года, "испытывая ненависть к малолетним воспитанникам", часто били детей по голове, туловищу, рукам, а также ругали малолетних с использованием нецензурной брани, чем причиняли физические и психические страдания.
https://ria.ru/20250520/vospitatel-2017978727.html
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происшествия, россия, новосибирск, новосибирская область
Происшествия, Россия, Новосибирск, Новосибирская область
В Новосибирске воспитателя детского сада осудили за избиение детей

В Новосибирске директора и воспитателя детского сада осудили за избиение детей

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 июл - РИА Новости. Октябрьский районный суд Новосибирска во вторник приговорил директора и воспитателя частного детского сада к 4,5 и 3,5 года колонии за плохое обращение и истязание малолетних воспитанников, сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области.
Следствием директор частного детсада "Маленький принц" Елена Чубыкина и воспитатель Анна Ершова обвинялись в совершении 11 преступлений, предусмотренных статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником) и преступления, предусмотренного пунктами "а", "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание).
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"Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, им назначено наказание: Чубыкиной - четыре года шесть месяцев в колонии общего режима, Ершовой - три года шесть месяцев в колонии общего режима. Также осужденным запрещено заниматься педагогической деятельностью на сроки четыре и три года соответственно", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд взыскал в пользу потерпевших компенсацию морального вреда на общую сумму 580 тысяч рублей. Обе женщины были взяты под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в силу.
По данным прокуратуры региона, директор и воспитатель детсада с мая по июль 2023 года, "испытывая ненависть к малолетним воспитанникам", часто били детей по голове, туловищу, рукам, а также ругали малолетних с использованием нецензурной брани, чем причиняли физические и психические страдания.
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