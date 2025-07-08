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Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети - РИА Новости, 08.07.2025
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18:07 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/deti-2027995760.html
Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети
Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети - РИА Новости, 08.07.2025
Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления с Днем семьи, любви и верности сообщил, что у 13 тысяч студенческих семей есть дети. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:07:00+03:00
2025-07-08T18:07:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления с Днем семьи, любви и верности сообщил, что у 13 тысяч студенческих семей есть дети. "Только в университетах сегодня - почти 26 тысяч студенческих семей, из них у 13 тысяч есть дети. Государство в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья" продолжит их поддержку", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер добавил, что в вузах открываются комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, университеты оказывают материальную помощь семьям. "Моя семья также зародилась в студенчестве. И я хочу пожелать молодым ребятам не бояться брать на себя ответственность, ценить друг друга и быть успешными во всех сферах", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20250708/gosduma-2027927398.html
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общество, россия, дмитрий чернышенко
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко
Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети

Чернышенко: у 13 тысяч студенческих семей есть дети

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025
Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Дмитрий Чернышенко на ПМЭФ-2025. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления с Днем семьи, любви и верности сообщил, что у 13 тысяч студенческих семей есть дети.
"Только в университетах сегодня - почти 26 тысяч студенческих семей, из них у 13 тысяч есть дети. Государство в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья" продолжит их поддержку", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Вице-премьер добавил, что в вузах открываются комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, университеты оказывают материальную помощь семьям.
"Моя семья также зародилась в студенчестве. И я хочу пожелать молодым ребятам не бояться брать на себя ответственность, ценить друг друга и быть успешными во всех сферах", - заключил Чернышенко.
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