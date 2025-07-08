https://ria.ru/20250708/deti-2027995760.html

Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети

Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети - РИА Новости, 08.07.2025

Чернышенко рассказал о числе студенческих семей, у которых есть дети

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления с Днем семьи, любви и верности сообщил, что у 13 тысяч студенческих семей есть дети. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:07:00+03:00

2025-07-08T18:07:00+03:00

2025-07-08T18:07:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко в рамках поздравления с Днем семьи, любви и верности сообщил, что у 13 тысяч студенческих семей есть дети. "Только в университетах сегодня - почти 26 тысяч студенческих семей, из них у 13 тысяч есть дети. Государство в рамках нацпроектов "Молодежь и дети" и "Семья" продолжит их поддержку", - сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат. Вице-премьер добавил, что в вузах открываются комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания детей, университеты оказывают материальную помощь семьям. "Моя семья также зародилась в студенчестве. И я хочу пожелать молодым ребятам не бояться брать на себя ответственность, ценить друг друга и быть успешными во всех сферах", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20250708/gosduma-2027927398.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко