https://ria.ru/20250708/desantniki-2027810593.html
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 08.07.2025
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром
Расчет 120-миллиметрового миномёта ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:21:00+03:00
2025-07-08T05:21:00+03:00
2025-07-08T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_54d46b68f749e227611dc0fc141e2131.jpg
ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномёта ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. "Артиллеристы-десантники Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что разведка десантников передала на пункт управления данные о движении противника на автомобиле в сторону передовой в зоне ответственности парашютно-десантного полка. Уточняется, что после получения координат цели расчет 120-миллиметрового миномета открыл огонь. "Беглым огнём с корректировкой миномёт нанес точный удар по транспорту противника, прямым попаданием уничтожив вражеский пикап с личным составом ВСУ на дороге", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/05/2027402058_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_0d9ca22f4c3e5bd49773811c7eaac81f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром
Расчет артиллеристов уничтожил пикап ВСУ в окрестностях Часова Яра