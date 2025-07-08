https://ria.ru/20250708/desantniki-2027810593.html

Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром

Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 08.07.2025

Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром

Расчет 120-миллиметрового миномёта ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:21:00+03:00

2025-07-08T05:21:00+03:00

2025-07-08T05:21:00+03:00

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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномёта ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. "Артиллеристы-десантники Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что разведка десантников передала на пункт управления данные о движении противника на автомобиле в сторону передовой в зоне ответственности парашютно-десантного полка. Уточняется, что после получения координат цели расчет 120-миллиметрового миномета открыл огонь. "Беглым огнём с корректировкой миномёт нанес точный удар по транспорту противника, прямым попаданием уничтожив вражеский пикап с личным составом ВСУ на дороге", - рассказали в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность