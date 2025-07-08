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Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 08.07.2025
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05:21 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/desantniki-2027810593.html
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 08.07.2025
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром
Расчет 120-миллиметрового миномёта ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:21:00+03:00
2025-07-08T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномёта ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России. "Артиллеристы-десантники Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром", - сообщили в МО РФ. Сообщается, что разведка десантников передала на пункт управления данные о движении противника на автомобиле в сторону передовой в зоне ответственности парашютно-десантного полка. Уточняется, что после получения координат цели расчет 120-миллиметрового миномета открыл огонь. "Беглым огнём с корректировкой миномёт нанес точный удар по транспорту противника, прямым попаданием уничтожив вражеский пикап с личным составом ВСУ на дороге", - рассказали в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Безопасность
Российские десантники уничтожили пикап ВСУ под Часовым Яром

Расчет артиллеристов уничтожил пикап ВСУ в окрестностях Часова Яра

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов
Боевая работа артиллеристов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 8 июл - РИА Новости. Расчет 120-миллиметрового миномёта ярославских артиллеристов-десантников уничтожил пикап с личным составом ВСУ в окрестностях Часова Яра, сообщили в Минобороны России.
"Артиллеристы-десантники Ярославского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ выполняют огневые задачи по поддержке штурмовых групп, освобождающих территорию ДНР под Часовым Яром", - сообщили в МО РФ.
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Сообщается, что разведка десантников передала на пункт управления данные о движении противника на автомобиле в сторону передовой в зоне ответственности парашютно-десантного полка. Уточняется, что после получения координат цели расчет 120-миллиметрового миномета открыл огонь.
"Беглым огнём с корректировкой миномёт нанес точный удар по транспорту противника, прямым попаданием уничтожив вражеский пикап с личным составом ВСУ на дороге", - рассказали в оборонном ведомстве.
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