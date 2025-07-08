https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html

Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"

Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот" - РИА Новости, 08.07.2025

Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"

Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги для парка "Патриот" на дачу сыну, заявила Главная военная прокуратура. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:03:00+03:00

2025-07-08T11:03:00+03:00

2025-07-08T13:30:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

павел попов (генерал)

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главная военная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги для парка "Патриот" на дачу сыну, заявила Главная военная прокуратура."В результате на принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка "Патриот", были возведены и оборудованы "под ключ" (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж", — сообщило ведомство.В прокуратуре уточнили, что по документам работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка.Детали расследования

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происшествия, россия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), патриот, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура