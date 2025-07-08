Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
Прокуратура: деньги для парка Патриот ушли сыну экс-замминистра обороны Попова
Павел Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги для парка "Патриот" на дачу сыну, заявила Главная военная прокуратура.
"В результате на принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка "Патриот", были возведены и оборудованы "под ключ" (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж", — сообщило ведомство.
Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В июне 2024-го его освободили от должности и уволили с военной службы.
В прокуратуре уточнили, что по документам работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка.
Детали расследования
- Попова задержали 29 августа прошлого года, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее — в служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
- В расследовании также фигурируют экс-директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
- По версии следствия, в 2022-2024 годах они вносили в документы ложные данные о выполненных работах в парке и похитили более 25 миллионов рублей. Их имущество арестовали на сумму более 100 миллионов.
- Дела Ахмедова и Шестерова передали в суд. Они признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу Попова продолжается.
- Дело Шестерова рассмотрит Одинцовский гарнизонный военный суд, Ахмедова — Одинцовский городской суд Московской области.
- Адвокат Попова в мае сообщал РИА Новости, что экс-замминистра госпитализировали из СИЗО "Лефортово" в московскую больницу.