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Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот" - РИА Новости, 08.07.2025
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11:03 08.07.2025 (обновлено: 13:30 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот" - РИА Новости, 08.07.2025
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги для парка "Патриот" на дачу сыну, заявила Главная военная прокуратура. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:03:00+03:00
2025-07-08T13:30:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
патриот
главная военная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
главная военная прокуратура
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги для парка "Патриот" на дачу сыну, заявила Главная военная прокуратура."В результате на принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка "Патриот", были возведены и оборудованы "под ключ" (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж", — сообщило ведомство.В прокуратуре уточнили, что по документам работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка.Детали расследования
https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027696972.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), патриот, главная военная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), главная военная прокуратура
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Патриот, Главная военная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Главная военная прокуратура
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"

Прокуратура: деньги для парка Патриот ушли сыну экс-замминистра обороны Попова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Попов
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Попов. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Бывший замминистра обороны Павел Попов потратил деньги для парка "Патриот" на дачу сыну, заявила Главная военная прокуратура.
"В результате на принадлежащем сыну Попова земельном участке в одном из СНТ в Подмосковье за счет денежных средств, выделенных на обустройство парка "Патриот", были возведены и оборудованы "под ключ" (с внутренней отделкой, оснащением мебелью, сантехникой) двухэтажный жилой дом и одноэтажный гостевой дом (баня), а также двухэтажный гараж", — сообщило ведомство.
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Попов занимал пост замминистра обороны 11 лет, с ноября 2013 года. В июне 2024-го его освободили от должности и уволили с военной службы.

В прокуратуре уточнили, что по документам работы были оформлены как строительство объектов, вошедших в состав парка.
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Детали расследования

  • Попова задержали 29 августа прошлого года, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, а позднее — в служебном подлоге, превышении полномочий и незаконном обороте оружия.
  • В расследовании также фигурируют экс-директор "Патриота" Вячеслав Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров.
  • По версии следствия, в 2022-2024 годах они вносили в документы ложные данные о выполненных работах в парке и похитили более 25 миллионов рублей. Их имущество арестовали на сумму более 100 миллионов.
  • Дела Ахмедова и Шестерова передали в суд. Они признали вину в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Следствие по делу Попова продолжается.
  • Дело Шестерова рассмотрит Одинцовский гарнизонный военный суд, Ахмедова — Одинцовский городской суд Московской области.
  • Адвокат Попова в мае сообщал РИА Новости, что экс-замминистра госпитализировали из СИЗО "Лефортово" в московскую больницу.
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Павел Попов (генерал)ПатриотГлавная военная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)Главная военная прокуратура
 
 
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