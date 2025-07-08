https://ria.ru/20250708/den-2027852329.html

В РПЦ поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности

В РПЦ поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности - РИА Новости, 08.07.2025

В РПЦ поздравили россиян с Днем семьи, любви и верности

Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поздравил соотечественников с Днем семьи, любви и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:30:00+03:00

2025-07-08T11:30:00+03:00

2025-07-08T11:30:00+03:00

религия

религия

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Председатель патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поздравил соотечественников с Днем семьи, любви и верности и призвал россиян заводить семьи поскольку именно там можно научиться любить. "Поздравляю вас с Днем семьи, любви и верности. Он приходится на день памяти святых Петра и Февронии – покровителей семьи. Любовь – это то, ради чего мы вспоминаем святых, которые ее явили, и ради нее мы празднуем и сам день семьи. Любовь – основной принцип традиционных ценностей, они без нее не существуют. А любовь не существует просто так, она деятельна, она проявляется, когда есть тот, на кого она направлена. Дети, можно сказать, подталкивают нас любить, ведь любовь противоположна эгоизму. В семье мы учимся любить, особенно в семье многодетной - семья воспроизводит, умножает любовь. Поэтому в этот праздник можно пожелать людям любви, а для этого – создавайте семьи", - сказал РИА Новости отец Федор Лукьянов. Он также рассказал о стадиях взросления человека как возрастания в любви. "Сначала любовь к своей семье, потом к своим ближним, в христианским понимании ближний – любой человек, кому нужна помощь. И это, естественно, распространяется на все свое отечество. Эгоист не может быть патриотом… Семью не зря именуют малой церковью, наследием рая. В образах семьи, материнства, отцовства есть главное: семья – основа вселенной, источник гармонии, любви и добра. Семейная колыбель - лучшее место на земле для рождения и воспитания настоящего человека", - заключил собеседник агентства. Всероссийский парад семьи пройдет восьмого июля более чем в 100 городах России - от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. По данным общероссийского движения "Сорок Сороков", соорганизаторов парада, ожидается участие более 300 тысяч человек по всей России. Во многих городах парад начнется с молебна Петру и Февронии Муромским, продолжится праздничным семейным шествием, а завершится сценическим представлением для семей. Как рассказали организаторы, в Москве праздничное семейное шествие состоится в парке ВДНХ с 17:30 до 21:00 под лозунгом "Россия — семья семей". Участие в параде примут многодетные семьи, знаменитые спортсмены и деятели культуры, политики, представители общественных организаций, Церкви и власти. После всех гостей ждёт концерт, на котором состоялось награждение многодетных семей за их вклад в укрепление семейных ценностей. Также в программе - работа аниматоров и интерактивных площадок, концерт с участием артистов. В 2025 году участниками парада семей станут родители вместе с детьми, бабушками и дедушками — несколько поколений разных семей, которые выступают за традиционные семейные ценности. Как ранее отмечали организаторы, к участию в параде приглашаются и те, кто еще не нашел свою вторую половинку, но разделяет семейные ценности. Среди целей парада семьи – формирование убеждений о важности и роли семьи в жизни человека, привитие подрастающему поколению чувства любви и уважения к родителям, гордости за свою семью, укрепление традиционных ценностей.

https://ria.ru/20250705/kipshidze-2027337420.html

https://ria.ru/20250707/patriarkh-2027626845.html

https://ria.ru/20250704/rpts-2027292636.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

религия