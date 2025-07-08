https://ria.ru/20250708/delo-2027995138.html

В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ

В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025

В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ

Уголовное дело возбуждено по факту гибели 61-летнего мужчины в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил СК РФ в своем... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:02:00+03:00

2025-07-08T18:02:00+03:00

2025-07-08T18:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

глушковский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 61-летнего мужчины в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что 6 июля 61-летний мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели мирного жителя в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона со стороны ВФУ... Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВСУ, причастные к данному преступлению. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на опознание погибшего, назначены судебные экспертизы.

https://ria.ru/20250310/delo-2004167229.html

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происшествия, курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)