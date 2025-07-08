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В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/delo-2027995138.html
В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ
В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ
Уголовное дело возбуждено по факту гибели 61-летнего мужчины в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил СК РФ в своем... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:02:00+03:00
2025-07-08T18:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
глушковский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 61-летнего мужчины в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что 6 июля 61-летний мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели мирного жителя в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона со стороны ВФУ... Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении. Уточняется, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВСУ, причастные к данному преступлению. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на опознание погибшего, назначены судебные экспертизы.
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курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, глушковский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Глушковский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области возбудили дело после гибели мужчины при атаке ВСУ

СК возбудил дело после гибели мужчины при атаке дрона ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели 61-летнего мужчины в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона ВСУ, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале.
Ранее врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что 6 июля 61-летний мужчина погиб в результате атаки украинского дрона по деревне Ходяковка Глушковского района Курской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту гибели мирного жителя в деревне Ходяковка Курской области в результате атаки дрона со стороны ВФУ... Главным военным следственным управлением СК России по указанным обстоятельствам возбуждено уголовное дело о террористическом акте (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности все представители ВСУ, причастные к данному преступлению.
Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на опознание погибшего, назначены судебные экспертизы.
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После атаки БПЛА на частный сектор в Курской области завели дело
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияГлушковский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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