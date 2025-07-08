https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь

В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь - РИА Новости, 08.07.2025

В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь

Армянское оппозиционное движение "Айакве" (Армянский вотум) подало заявление в генеральную прокуратуру республики с требование возбудить уголовное дело в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:58:00+03:00

2025-07-08T13:58:00+03:00

2025-07-08T13:58:00+03:00

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никол пашинян

арам петросян

самвел карапетян

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ЕРЕВАН, 8 июл - РИА Новости. Армянское оппозиционное движение "Айакве" (Армянский вотум) подало заявление в генеральную прокуратуру республики с требование возбудить уголовное дело в отношении премьера Никола Пашиняна за нападки на Армянскую апостольскую церковь, заявил во вторник журналистам лидер движения Аветик Чалабян. По его словам, с 29 мая Пашинян и ряд аффилированных с ним лиц начали организованную атаку против Армянской апостольской церкви. Он добавил, что это выражается в различных публикациях, выступлениях, призывах. "Мы все это зафиксировали, работали лучшие юристы… Мы должны констатировать, что та кампания, свидетелями которой мы являемся, подпадает как минимум под четыре статьи Уголовного кодекса", - заявил Чалабян. Он уточнил, что речь идет о превышении должностных полномочий, пропаганде ненависти и дискриминации, вмешательстве в дела религиозной организации и препятствовании ее деятельности, нарушении личной свободы и права неприкосновенности частной жизни. Лидер движения добавил, что премьер-министр может заниматься только наделенной конституцией деятельностью, а вмешательство в дела церкви или смена католикоса всех армян в его полномочия не входит. "Мы все это задокументировали и передаем в генеральную прокуратуру заявление о преступлении. Аналогичные заявления будут переданы в Следственный комитет, антикоррупционный комитет", - заявил Чалабян. По его словам, как правило правоохранительные органы стараются спустить такие дела на тормозах, и не возбуждают дела. "Но этот случай - вопиющий", - заявил Чалабян. Представитель движения "Айакве", юрист Арам Петросян завил, что прокуратура обязана возбудить уголовное дело на основании поданного заявления. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html

https://ria.ru/20250622/armyaniya-2024684779.html

https://ria.ru/20250624/armeniya-2025215498.html

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армения, никол пашинян, арам петросян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, facebook, преследование карапетяна в армении , в мире