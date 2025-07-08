https://ria.ru/20250708/delo-2027845726.html

После взрыва в Рязани возбудили уголовное дело

После взрыва в Рязани возбудили уголовное дело - РИА Новости, 08.07.2025

После взрыва в Рязани возбудили уголовное дело

Дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатых устройств возбуждено в Рязани после взрыва в баре, подозреваемый задержан, сообщило... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:58:00+03:00

2025-07-08T10:58:00+03:00

2025-07-08T11:13:00+03:00

происшествия

рязань

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РЯЗАНЬ, 8 июл - РИА Новости. Дело о причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении взрывчатых устройств возбуждено в Рязани после взрыва в баре, подозреваемый задержан, сообщило СУСК по региону.В понедельник оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошел взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж."Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления СК России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности", - сообщается в Telegram-канале СУСК.Дело возбуждено по двум статьям: части 1 статьи 109 (Причинение смерти по неосторожности) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств)."Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - уточняется в сообщении.По данным следствия, днем в понедельник 19-летний подозреваемый принес по месту своей работы - в один из игровых клубов города Рязани незаконно приобретенное им техническое устройство, обладающее способностью взрываться. Устройство он стал показывать знакомым, а затем передал одному из них по его просьбе."В процессе демонстрации и неосторожного обращения произошло его срабатывание, в результате чего 19-летнему потерпевшему были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия. Подозреваемый, администратор и двое посетителей клуба с различными телесными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение", - уточняет СУСК.

https://ria.ru/20250708/razbor-2027844298.html

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происшествия, рязань, следственный комитет россии (ск рф), россия, рязанская область