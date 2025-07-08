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В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков - РИА Новости, 08.07.2025
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10:37 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/delo-2027841668.html
В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков
В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков - РИА Новости, 08.07.2025
В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков
Уголовное дело в отношении двух членов организованной группы, обвиняемых в производстве свыше 170 килограммов наркотиков в Кимовском районе Тульской области,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:37:00+03:00
2025-07-08T10:37:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
тульская область
кимовский район
россия
тульский областной суд
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ТУЛА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух членов организованной группы, обвиняемых в производстве свыше 170 килограммов наркотиков в Кимовском районе Тульской области, направлено на рассмотрение в суд, сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигурантов утверждено прокуратурой. По данным ведомства, их обвиняют в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном организованной группы (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). "В результате расследования установлено, что в августе 2024 года в жилом доме одного из соучастников, расположенном в Кимовском районе Тульской области, злоумышленники организовали химическую лабораторию по производству N-метилэфедрона для его последующего сбыта… В ходе обыска из незаконного оборота изъято свыше 173 кг смеси, содержащей наркотик", - говорится в сообщении. Уточняется, что противоправную деятельность пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Тульской области. "Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу", - рассказал представитель пресс-службы региональной прокуратуры.
https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025141907.html
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происшествия, здоровье - общество, тульская область, кимовский район, россия, тульский областной суд
Происшествия, Здоровье - Общество, Тульская область, Кимовский район, Россия, Тульский областной суд
В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков

В Тульской области будут судить 2 жителей за производство 170 кг наркотиков

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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ТУЛА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух членов организованной группы, обвиняемых в производстве свыше 170 килограммов наркотиков в Кимовском районе Тульской области, направлено на рассмотрение в суд, сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры.
Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигурантов утверждено прокуратурой. По данным ведомства, их обвиняют в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном организованной группы (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ).
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"В результате расследования установлено, что в августе 2024 года в жилом доме одного из соучастников, расположенном в Кимовском районе Тульской области, злоумышленники организовали химическую лабораторию по производству N-метилэфедрона для его последующего сбыта… В ходе обыска из незаконного оборота изъято свыше 173 кг смеси, содержащей наркотик", - говорится в сообщении.
Уточняется, что противоправную деятельность пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Тульской области. "Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу", - рассказал представитель пресс-службы региональной прокуратуры.
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