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В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков

В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков - РИА Новости, 08.07.2025

В Тульской области будут судить двух жителей за производство наркотиков

Уголовное дело в отношении двух членов организованной группы, обвиняемых в производстве свыше 170 килограммов наркотиков в Кимовском районе Тульской области,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:37:00+03:00

2025-07-08T10:37:00+03:00

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ТУЛА, 8 июл - РИА Новости. Уголовное дело в отношении двух членов организованной группы, обвиняемых в производстве свыше 170 килограммов наркотиков в Кимовском районе Тульской области, направлено на рассмотрение в суд, сообщила журналистам пресс-служба региональной прокуратуры. Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении фигурантов утверждено прокуратурой. По данным ведомства, их обвиняют в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере, совершенном организованной группы (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). "В результате расследования установлено, что в августе 2024 года в жилом доме одного из соучастников, расположенном в Кимовском районе Тульской области, злоумышленники организовали химическую лабораторию по производству N-метилэфедрона для его последующего сбыта… В ходе обыска из незаконного оборота изъято свыше 173 кг смеси, содержащей наркотик", - говорится в сообщении. Уточняется, что противоправную деятельность пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Тульской области. "Уголовное дело направлено в Тульский областной суд для рассмотрения по существу", - рассказал представитель пресс-службы региональной прокуратуры.

https://ria.ru/20250624/sheremetevo-2025141907.html

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происшествия, здоровье - общество, тульская область, кимовский район, россия, тульский областной суд