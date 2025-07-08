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Москва ждет от Киева предложений по дате новой встречи, заявил Песков
Москва ждет от Киева предложений по дате новой встречи, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2025
Москва ждет от Киева предложений по дате новой встречи, заявил Песков
Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:31:00+03:00
2025-07-08T12:31:00+03:00
2025-07-08T12:34:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Россия ждет предложений украинской стороны по возможным датам встречи по мирному урегулированию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пескову был задан вопрос, есть ли продвижение в вопросе согласования даты следующих переговоров с Украиной."Нет. Как и говорил президент на прошлой неделе, мы ждем, ждем предложения украинской стороны по возможным датам. Как только даты будут согласованы, а мы надеемся, что это будет сделано, мы сразу об этом сообщим", - сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам, отвечая на вопрос.Россия и Украина провели два раунда прямых переговоров. Встречи прошли в Стамбуле. Их итогом стал обмен пленными. Также РФ передала киевскому режиму тела погибших военнослужащих. Кроме того, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.
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москва, киев, россия, в мире, украина, дмитрий песков
Москва, Киев, Россия, В мире, Украина, Дмитрий Песков
Москва ждет от Киева предложений по дате новой встречи, заявил Песков
Песков: РФ ждет от Украины предложений по возможным датам встречи