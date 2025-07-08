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Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2025
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18:50 08.07.2025 (обновлено: 18:55 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/daimler-2028004500.html
Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ
Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2025
Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ
Немецкий автоконцерн Daimler Truck, который входит в Mercedes-Benz Group, намерен в целях экономии сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:50:00+03:00
2025-07-08T18:55:00+03:00
германия
в мире
экономика
daimler ag
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БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. Немецкий автоконцерн Daimler Truck, который входит в Mercedes-Benz Group, намерен в целях экономии сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году, сообщает издание Welt со ссылкой на представителя концерна. "Daimler Truck намерен сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году", - пишет издание. По данным представителя концерна, сокращения будут происходить за счёт естественной текучести кадров и выхода на пенсию. В отдельных случаях не исключаются также выплаты выходных пособий для отдельных сотрудников. В то же время с представителями работников достигнуты договоренности об отсутствии до 2034 года увольнений по производственным причинам. Сокращения затронут завод по сбору грузовиков близ Штутгарта, где к концу 2024 года числилось около 28 тысяч рабочих мест. Данная мера является частью программы по сокращению расходов свыше чем на 1 миллиард евро не позднее 2030 года. В целом в Daimler Truck насчитывается около 35 тысяч сотрудников по всей Германии. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
https://ria.ru/20250630/daimler-2026391036.html
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германия, в мире, экономика, daimler ag
Германия, В мире, Экономика, Daimler AG
Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ

Daimler Truck планирует сократить около 5 тысяч рабочих мест в ФРГ к 2030 году

© Getty Images / picture alliance / Bernd WeißbrodШтаб-квартира автоконцерна Daimler Truck
Штаб-квартира автоконцерна Daimler Truck - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Getty Images / picture alliance / Bernd Weißbrod
Штаб-квартира автоконцерна Daimler Truck. Архивное фото
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БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. Немецкий автоконцерн Daimler Truck, который входит в Mercedes-Benz Group, намерен в целях экономии сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году, сообщает издание Welt со ссылкой на представителя концерна.
"Daimler Truck намерен сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году", - пишет издание. По данным представителя концерна, сокращения будут происходить за счёт естественной текучести кадров и выхода на пенсию.
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В отдельных случаях не исключаются также выплаты выходных пособий для отдельных сотрудников. В то же время с представителями работников достигнуты договоренности об отсутствии до 2034 года увольнений по производственным причинам.
Сокращения затронут завод по сбору грузовиков близ Штутгарта, где к концу 2024 года числилось около 28 тысяч рабочих мест.
Данная мера является частью программы по сокращению расходов свыше чем на 1 миллиард евро не позднее 2030 года. В целом в Daimler Truck насчитывается около 35 тысяч сотрудников по всей Германии.
В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.
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