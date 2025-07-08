https://ria.ru/20250708/daimler-2028004500.html

Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ

Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ - РИА Новости, 08.07.2025

Daimler Truck планирует сокращение около пяти тысяч рабочих мест в ФРГ

Немецкий автоконцерн Daimler Truck, который входит в Mercedes-Benz Group, намерен в целях экономии сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:50:00+03:00

2025-07-08T18:50:00+03:00

2025-07-08T18:55:00+03:00

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БЕРЛИН, 8 июл – РИА Новости. Немецкий автоконцерн Daimler Truck, который входит в Mercedes-Benz Group, намерен в целях экономии сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году, сообщает издание Welt со ссылкой на представителя концерна. "Daimler Truck намерен сократить около 5 тысяч рабочих мест в Германии к 2030 году", - пишет издание. По данным представителя концерна, сокращения будут происходить за счёт естественной текучести кадров и выхода на пенсию. В отдельных случаях не исключаются также выплаты выходных пособий для отдельных сотрудников. В то же время с представителями работников достигнуты договоренности об отсутствии до 2034 года увольнений по производственным причинам. Сокращения затронут завод по сбору грузовиков близ Штутгарта, где к концу 2024 года числилось около 28 тысяч рабочих мест. Данная мера является частью программы по сокращению расходов свыше чем на 1 миллиард евро не позднее 2030 года. В целом в Daimler Truck насчитывается около 35 тысяч сотрудников по всей Германии. В 2024 году стало известно о планах сокращения производства и сотрудников автоконцерном Volkswagen. Данные планы спровоцировали забастовки сотрудников Volkswagen, что в итоге вынудило концерн пойти на соглашение с профсоюзами, в рамках которого компания пообещала не сокращать сотрудников принудительно и не закрывать предприятия. При этом концерн все ещё рассчитывает сократить около 35 тысяч рабочих мест к 2030 году. О финансовых трудностях сообщали и другие немецкие автопроизводители.

https://ria.ru/20250630/daimler-2026391036.html

https://ria.ru/20250619/kamaz-2023873622.html

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германия, в мире, экономика, daimler ag