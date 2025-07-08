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Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум - РИА Новости, 08.07.2025
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Стоимость меди во вторник усилила рост до 11%, показатель обновил рекордное значение, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:08:00+03:00
2025-07-08T22:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость меди во вторник усилила рост до 11%, показатель обновил рекордное значение, следует из данных торгов. По состоянию на 20.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивал в цене на 10,87%, до 5,5693 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель достигал уровня в 5,8845 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.
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экономика, в мире, биржа, металл, медь
Экономика, В мире, Биржа, Металл, медь
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Биржевая цена на медь достигла рекордных 5,8845 доллара за фунт