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Биржевая цена на медь обновила исторический максимум - РИА Новости, 08.07.2025
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22:08 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/copper-2028028889.html
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум - РИА Новости, 08.07.2025
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум
Стоимость меди во вторник усилила рост до 11%, показатель обновил рекордное значение, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T22:08:00+03:00
2025-07-08T22:08:00+03:00
экономика
в мире
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металл
медь
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость меди во вторник усилила рост до 11%, показатель обновил рекордное значение, следует из данных торгов. По состоянию на 20.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивал в цене на 10,87%, до 5,5693 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель достигал уровня в 5,8845 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.
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экономика, в мире, биржа, металл, медь
Экономика, В мире, Биржа, Металл, медь
Биржевая цена на медь обновила исторический максимум

Биржевая цена на медь достигла рекордных 5,8845 доллара за фунт

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкВыплавка меди
Выплавка меди - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Выплавка меди. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость меди во вторник усилила рост до 11%, показатель обновил рекордное значение, следует из данных торгов.
По состоянию на 20.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивал в цене на 10,87%, до 5,5693 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель достигал уровня в 5,8845 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.
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