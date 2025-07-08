https://ria.ru/20250708/copper-2028028889.html

Биржевая цена на медь обновила исторический максимум

Биржевая цена на медь обновила исторический максимум - РИА Новости, 08.07.2025

Биржевая цена на медь обновила исторический максимум

Стоимость меди во вторник усилила рост до 11%, показатель обновил рекордное значение, следует из данных торгов. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T22:08:00+03:00

2025-07-08T22:08:00+03:00

2025-07-08T22:08:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Стоимость меди во вторник усилила рост до 11%, показатель обновил рекордное значение, следует из данных торгов. По состоянию на 20.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex подскакивал в цене на 10,87%, до 5,5693 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее показатель достигал уровня в 5,8845 доллара за фунт, что стало новым историческим максимумом.

https://ria.ru/20250502/tovary-2014641531.html

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2025

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экономика, в мире, биржа, металл, медь