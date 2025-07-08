Рейтинг@Mail.ru
Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:17 08.07.2025 (обновлено: 17:18 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/chekhiya-2027979425.html
Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России
Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.07.2025
Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России
Воевать с Россией бесконечно невозможно, нужно идти на компромиссы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью информационной службе BBC. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:17:00+03:00
2025-07-08T17:18:00+03:00
россия
чехия
украина
петр павел
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ee258e2bfb35653fd5ccd558bb273a86.jpg
МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Воевать с Россией бесконечно невозможно, нужно идти на компромиссы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью информационной службе BBC."Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьёзному ущербу для наших экономик", — отметил он.Павел добавил, что после достижения мирного соглашения можно будет обсудить с Россией сотрудничество и бизнес, которые страны вели раньше. По его словам, с идеей компромисса с Россией "очень трудно согласиться", однако нужно учитывать реальное положение дел.Президент Чехии также отметил, что сейчас Украина при всей поддержке Запада не в состоянии вернуть территории в кратчайшие сроки без значительных человеческих жертв, и со стороны Запада очень несправедливо подталкивать ее к этому.Ранее в Кремле отмечали, что Россия видит оголтелую враждебность и отрицание со стороны Европы. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на данный момент перспектив для договоренностей с ЕС не видно, поскольку Брюссель занимается "милитаристской бравадой, не посылая никаких сигналов о желании искать точки соприкосновения.
https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html
https://ria.ru/20250612/chekhiya-2022409956.html
россия
чехия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0e/1844891614_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_57419fb5fe8ff28d368f2af82579fe35.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, чехия, украина, петр павел, в мире
Россия, Чехия, Украина, Петр Павел, В мире
Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России

Президент Чехии Петр Павел признал, что воевать с Россией вечно невозможно

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Воевать с Россией бесконечно невозможно, нужно идти на компромиссы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью информационной службе BBC.
"Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьёзному ущербу для наших экономик", — отметил он.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
Президент Чехии раскрыл, что сказал Трампу о России на саммите НАТО
30 июня, 10:54
Павел добавил, что после достижения мирного соглашения можно будет обсудить с Россией сотрудничество и бизнес, которые страны вели раньше. По его словам, с идеей компромисса с Россией "очень трудно согласиться", однако нужно учитывать реальное положение дел.
Президент Чехии также отметил, что сейчас Украина при всей поддержке Запада не в состоянии вернуть территории в кратчайшие сроки без значительных человеческих жертв, и со стороны Запада очень несправедливо подталкивать ее к этому.
Ранее в Кремле отмечали, что Россия видит оголтелую враждебность и отрицание со стороны Европы. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на данный момент перспектив для договоренностей с ЕС не видно, поскольку Брюссель занимается "милитаристской бравадой, не посылая никаких сигналов о желании искать точки соприкосновения.
Генерал чешской армии Петр Павел, глава Военного комитета НАТО - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава Чехии высказался о противниках членства в НАТО
12 июня, 04:02
 
РоссияЧехияУкраинаПетр ПавелВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала