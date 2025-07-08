https://ria.ru/20250708/chekhiya-2027979425.html

Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России

Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России - РИА Новости, 08.07.2025

Президент Чехии сделал неожиданное заявление о России

Воевать с Россией бесконечно невозможно, нужно идти на компромиссы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью информационной службе BBC. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:17:00+03:00

2025-07-08T17:17:00+03:00

2025-07-08T17:18:00+03:00

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МОСКВА, 08 июл — РИА Новости. Воевать с Россией бесконечно невозможно, нужно идти на компромиссы, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью информационной службе BBC."Какие у нас есть альтернативы? Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьёзному ущербу для наших экономик", — отметил он.Павел добавил, что после достижения мирного соглашения можно будет обсудить с Россией сотрудничество и бизнес, которые страны вели раньше. По его словам, с идеей компромисса с Россией "очень трудно согласиться", однако нужно учитывать реальное положение дел.Президент Чехии также отметил, что сейчас Украина при всей поддержке Запада не в состоянии вернуть территории в кратчайшие сроки без значительных человеческих жертв, и со стороны Запада очень несправедливо подталкивать ее к этому.Ранее в Кремле отмечали, что Россия видит оголтелую враждебность и отрицание со стороны Европы. По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на данный момент перспектив для договоренностей с ЕС не видно, поскольку Брюссель занимается "милитаристской бравадой, не посылая никаких сигналов о желании искать точки соприкосновения.

https://ria.ru/20250630/sanktsii-2026232379.html

https://ria.ru/20250612/chekhiya-2022409956.html

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россия, чехия, украина, петр павел, в мире