Россияне представили на форуме БРИКС средство поиска бизнес-партнеров
На форуме БРИКС представили платформу WhoMatch из РФ для поиска бизнес-партнеров
Символика БРИКС. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - РИА Новости. Российская платформа WhoMatch, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для подбора деловых контактов, была представлена на полях делового форума БРИКС в Бразилии, сообщил в беседе с РИА Новости основатель стартапа Александр Копков.
"Мы решаем проблему повышения эффективности поиска новых партнёров, установления деловых отношений, продвижения своего бизнеса в рамках крупных деловых мероприятий… Это мэтчмейкинговая платформа на базе искусственного интеллекта", – пояснил Копков.
Он отметил, что прототип платформы был создан в мае и прошёл первую апробацию на выставке "Металлообработка" в Москве. По его словам, успешному тестированию способствовала поддержка Экспоцентра, который откликнулся на инициативу команды стартапа.
На площадке БРИКС разработка была представлен в демонстрационном формате, с расчётом на дальнейшее участие в мероприятиях объединения.
"В рамках мероприятий БРИКС мы представили эту разработку с прицелом на то, чтобы в дальнейшем у всех участников была такая возможность, такой эффективный инструмент", – добавил собеседник агентства.
Как пояснил Копков, платформа на основе ИИ анализирует все профили участников мероприятий и формирует список рекомендуемых контактов с учётом деловых интересов пользователя.
"Алгоритм помогает оценить профиль ваших деловых интересов и выдать вам список рекомендаций для контактов из тысяч присутствующих людей", - сказал основатель проекта.
Интерес к разработке проявили, по словам Копкова, представители деловых кругов стран БРИКС, в том числе партнёры из Индии, где планируется проведение следующего саммита. В то же время, он указал на важность технических условий для работы платформы, включая стабильный доступ к интернету, который должна обеспечить принимающая сторона.
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