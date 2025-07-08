https://ria.ru/20250708/briks-2028026788.html

Россияне представили на форуме БРИКС средство поиска бизнес-партнеров

Россияне представили на форуме БРИКС средство поиска бизнес-партнеров - РИА Новости, 08.07.2025

Россияне представили на форуме БРИКС средство поиска бизнес-партнеров

Российская платформа WhoMatch, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для подбора деловых контактов, была представлена на полях делового форума БРИКС... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:42:00+03:00

2025-07-08T21:42:00+03:00

2025-07-08T21:43:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 июл - РИА Новости. Российская платформа WhoMatch, использующая алгоритмы искусственного интеллекта для подбора деловых контактов, была представлена на полях делового форума БРИКС в Бразилии, сообщил в беседе с РИА Новости основатель стартапа Александр Копков. "Мы решаем проблему повышения эффективности поиска новых партнёров, установления деловых отношений, продвижения своего бизнеса в рамках крупных деловых мероприятий… Это мэтчмейкинговая платформа на базе искусственного интеллекта", – пояснил Копков. Он отметил, что прототип платформы был создан в мае и прошёл первую апробацию на выставке "Металлообработка" в Москве. По его словам, успешному тестированию способствовала поддержка Экспоцентра, который откликнулся на инициативу команды стартапа. На площадке БРИКС разработка была представлен в демонстрационном формате, с расчётом на дальнейшее участие в мероприятиях объединения. "В рамках мероприятий БРИКС мы представили эту разработку с прицелом на то, чтобы в дальнейшем у всех участников была такая возможность, такой эффективный инструмент", – добавил собеседник агентства. Как пояснил Копков, платформа на основе ИИ анализирует все профили участников мероприятий и формирует список рекомендуемых контактов с учётом деловых интересов пользователя. "Алгоритм помогает оценить профиль ваших деловых интересов и выдать вам список рекомендаций для контактов из тысяч присутствующих людей", - сказал основатель проекта. Интерес к разработке проявили, по словам Копкова, представители деловых кругов стран БРИКС, в том числе партнёры из Индии, где планируется проведение следующего саммита. В то же время, он указал на важность технических условий для работы платформы, включая стабильный доступ к интернету, который должна обеспечить принимающая сторона.

https://ria.ru/20250630/gref-2026288906.html

https://ria.ru/20250630/ekspert-2026390935.html

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экономика, брикс, технологии, россия, бизнес, предприниматели, ии, искусственный интеллект (ии)