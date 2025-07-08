https://ria.ru/20250708/briks-2027765535.html

"Этого хватит". Союзники Москвы потребовали немедленных и срочных мер

"Этого хватит". Союзники Москвы потребовали немедленных и срочных мер - РИА Новости, 08.07.2025

"Этого хватит". Союзники Москвы потребовали немедленных и срочных мер

Страны БРИКС на саммите в Бразилии призвали реформировать Бреттон-Вудские институты, в частности Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Итоговая... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:02:00+03:00

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всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Страны БРИКС на саммите в Бразилии призвали реформировать Бреттон-Вудские институты, в частности Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк. Итоговая декларация расстроила Дональда Трампа: он пригрозил пошлинами тем, кто поддержит "антиамериканский курс". Что американский президент имеет в виду и чего добиваются сторонники многополярного мира — в материале РИА Новости.Пересмотр архитектурыУчастники саммита заявили об МВФ и ВБ: "Необходимо сделать их более гибкими, эффективными, заслуживающими доверия, инклюзивными, соответствующими своему назначению, беспристрастными, подотчетными и представительными, повысив легитимность".Всемирную торговую организацию (ВТО) тоже обсудили: министр иностранных дел Сергей Лавров встретился с ее гендиректором Нгози Оконджо-Ивеала."Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО, — говорится в сообщении МИД России, — на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения".Таким структурам, как ВТО, МВФ и Всемирный банк, надо изменить свои управляющие органы с учетом глобальной трансформации, которая произошла со времен их создания, подчеркнули на саммите.Представительство стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик в Бреттон-Вудских институтах должно соответствовать их реальному весу в мире.Наблюдатели отмечают: эти заявления БРИКС отражают серьезный запрос на справедливость и пересмотр глобальной архитектуры власти.Вопросы к Бреттон-Вудским институтам назрели давно. Прежде всего их критикуют за то, что они служат интересам узкой группы стран, возглавляемой США. А в мировой экономике огромное влияние имеют совсем иные силы.Новая мощьБРИКС — это 40 процентов глобального ВВП, 45 процентов запасов нефти, половина всего производимого на планете продовольствия. Плюс львиная доля добычи стратегических металлов, в том числе высокотехнологичных."Развивающиеся страны, вопреки провозглашенным целям устойчивого развития, финансируют более богатые государства, что президент Бразилии назвал "обратным планом Маршалла". Таким образом, МВФ и Всемирный банк не отвечают требованиям нового полицентричного мира, усиливают глобальное неравенство и долговую зависимость, а также часто становятся инструментами политического давления", — указывает Светлана Фрумина, и. о. завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова.Независимый эксперт в сфере частных инвестиций Руслан Пичугин уточняет: "Все устали от неравного доступа к финансированию, завуалированной зависимости от западной экономической повестки и попыток использовать финансовые институты для политического давления. Пересмотр правил игры — не радикальный, а вполне логичный и своевременный шаг".Вызов долларуВ совместном заявлении участники саммита раскритиковали пошлины Трампа, отметив, что это искажает торговлю и нарушает правила ВТО.Однако Дональд Трамп считает, что БРИКС проводит "антиамериканскую политику".По мнению аналитиков, так он мог расценить осуждение ударов США и Израиля по Ирану, призывы к Биньямину Нетаньяху вывести войска из сектора Газа.Но дело не только в этом. Американцев все больше тревожит растущая экономическая мощь БРИКС и стремление уйти от долларовой зависимости."Присоединение крупных производителей ископаемого топлива откроет больше возможностей для вытеснения доллара из торговли нефтью и газом. Расширение БРИКС означает построение альтернативного мирового порядка, это бросает вызов гегемонии США. Альянс становится все более сильным противовесом G7", — говорит Евгений Шатов, независимый партнер Capital Lab.И такая угроза исходит не только от БРИКС. ОПЕК, Шанхайская организация сотрудничества, Южный общий рынок (МЕРКОСУР), Африканский союз тоже способствуют формированию многополярного мира.Придется договариватьсяТрамп уже грозил БРИКС стопроцентными пошлинами, если там попытаются заменить доллар другой валютой. Теперь пообещал десять процентов любой стране, поддерживающей "антиамериканскую политику"."Подобные высказывания, очевидно, отражают глубокую стратегическую тревогу США из-за усиливающегося влияния БРИКС на глобальном уровне. Монополия доллара заканчивается, и снижение спроса на главную резервную валюту осложнит финансирование дефицита бюджета через эмиссию. Это лишит Вашингтон важного рычага давления", — отмечает Фрумина.Трамп напрямую связывает усиление БРИКС с угрозой экономическому суверенитету США. Его слова вновь демонстрируют, насколько остро он воспринимает любые попытки выхода из долларовой зависимости, добавляет Пичугин.Американский президент продолжает свою линию: пошлины — универсальное средство. В то же время наблюдатели склоняются к тому, что такие угрозы следует рассматривать и как приглашение к торгу. А это уже готовность считаться с "новой силой" и искать компромиссы.Хотят американцы или не хотят — время, когда они диктовали условия мировому сообществу, ушло в прошлое, заключает Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН. Соответственно, США и ЕС рано или поздно придется договариваться со странами БРИКС, где особую роль продолжат играть Китай, Индия и Россия.

https://ria.ru/20250707/briks-2027744486.html

https://ria.ru/20250707/tramp-2027574299.html

https://ria.ru/20250707/poshliny-2027661287.html

https://ria.ru/20250707/briks-2027646340.html

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сша, бразилия, россия, дональд трамп, сергей лавров, брикс, всемирная торговая организация (вто), всемирный банк, мвф