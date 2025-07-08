https://ria.ru/20250708/brak-2027929752.html

Церемония регистрации брака прошла в здании дипмиссии России в Минске

Церемония регистрации брака прошла в здании дипмиссии России в Минске - РИА Новости, 08.07.2025

Церемония регистрации брака прошла в здании дипмиссии России в Минске

В здании посольства России в Минске в День семьи, любви и верности впервые прошла торжественная регистрация брака, праздничное мероприятие планируют сделать... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:08:00+03:00

2025-07-08T15:08:00+03:00

2025-07-08T15:08:00+03:00

парламентское собрание союза беларуси и россии

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минск

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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. В здании посольства России в Минске в День семьи, любви и верности впервые прошла торжественная регистрация брака, праздничное мероприятие планируют сделать традиционным, передает корреспондент РИА Новости. Свой брак в Георгиевском зале здания российской дипмиссии в торжественной обстановке зарегистрировали проживающие в Белоруссии россияне Сергей Власов и Маргарита Чижова. Пара давно вместе, но решили сейчас официально оформить отношения. "Мы приехали в Беларусь два года назад просто как туристы. Нам очень понравилось здесь. И вот мы задержались здесь на два года. Мы с Сергеем познакомились летом, двадцать два года назад. Подумали, что можно уже и зарегистрировать наш брак, подали заявку в посольство. И нам предложили поучаствовать в таком прекрасном событии, прекрасная дата, 8 июля, День семьи, любви и верности. Нам очень понравилась эта идея. Мы благодарны сотрудникам посольства за то, что они организовали это событие. Это значимое событие в нашей жизни, оно запомнится нам навсегда", - сказала невеста журналистам. В мероприятии в посольстве участвовала еще одна пара – белорусы Владислав Гавако, корни которого в России, и Алиса Стебакова. Пара посетила посольство в преддверии венчания, здесь для них была организована небольшая экскурсия. Затем обе пары возложили цветы к памятнику Александру Невскому, получили цветы и памятные подарки от российского посольства. Молодожены и другие участникам церемонии услышали рассказ о личности Невского и роли его семьи в истории России и Белоруссии, а представители Белорусской православной церкви рассказали собравшимся о православной традиции Дня памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Затем молодожены выпустили в небо белых голубей как символ семейного благополучия и мира. Как рассказал журналистам советник-посланник российского посольства Владимир Ваньке, в дипмиссии рассчитывают, что подобное торжественное мероприятие станет традиционным, ведь у него уже много сторонников - и Белорусская православная церковь, и гражданское общество. "Все наше историческое наследие, российская-белорусская дружба говорят о том, что такие праздники должны быть. Даже статистика свидетельствует о том, что большинство смешанных браков на территории Беларуси - это браки между россиянами и белорусами", - сказал дипломат. Ваньке заверил, что посольство готово организовывать подобные торжественные церемонии и для большего количества пар, которые решат скрепить свой союз узами брака. "Консульские службы нашего посольства готовы. Это их функциональные обязанности, которые осуществляются в протокольном порядке - документирование, заключение браков, ведение книг регистрации, учета. Что касается создания такой праздничной атмосферы – мы вводим такую практику и будем такое приветствовать", - сказал он. Дипломат заметил, что есть случаи, когда оформить брак в Белоруссии решают не только постоянно проживающие здесь россияне, но и те, кто приезжает специально для проведения церемонии, ведь "Беларусь и Минск - это очень добрая земля, и это дополнительный шарм, изюминка церемонии". "Посольство открыто для всех желающих, кому по закону положено осуществлять регистрацию (брака – ред.) в консульских органах российской дипломатической службы", - констатировал дипломат.

https://ria.ru/20250708/svadba-2027874476.html

https://ria.ru/20250701/brak-2026416208.html

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белоруссия, минск, россия, брак