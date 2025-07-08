https://ria.ru/20250708/bouz-2027819090.html

Заявление американского сенатора о Путине вызвало недоумение у журналиста

Заявление американского сенатора о Путине вызвало недоумение у журналиста - РИА Новости, 08.07.2025

Заявление американского сенатора о Путине вызвало недоумение у журналиста

Журналист Чей Боуз шуткой ответил в соцсети X на резкие слова американского сенатора Линдси Грэма* о президенте России Владимире Путине. Сенатор заявил, что... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:34:00+03:00

2025-07-08T08:34:00+03:00

2025-07-08T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз шуткой ответил в соцсети X на резкие слова американского сенатора Линдси Грэма* о президенте России Владимире Путине. Сенатор заявил, что глава российского государства якобы игнорирует мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и призвал усилить санкции против Москвы. "Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна", — с иронией написал Боуз. Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями.В июне американский миллиардер Илон Маск отмечал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний глава Белого дома. Потом он удалил эту публикацию.В понедельник издание Axios написало, что Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США полагают, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собой. * Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027836444.html

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