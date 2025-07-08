Заявление американского сенатора о Путине вызвало недоумение у журналиста
Журналист Боуз шуткой ответил на заявление сенатора Грэма о Путине
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Журналист Чей Боуз шуткой ответил в соцсети X на резкие слова американского сенатора Линдси Грэма* о президенте России Владимире Путине.
Сенатор заявил, что глава российского государства якобы игнорирует мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и призвал усилить санкции против Москвы.
Сенатор заявил, что глава российского государства якобы игнорирует мирные усилия по урегулированию конфликта на Украине и призвал усилить санкции против Москвы.
"Украина теряет территорию быстрее, чем ФБР досье на Эпштейна", — с иронией написал Боуз.
Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями.
Дело Эпштейна получило широкий резонанс из-за его связей с политиками и знаменитостями.
В июне американский миллиардер Илон Маск отмечал, что материалы дела Эпштейна, обвинявшегося в секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних, не публикуются из-за того, что в них якобы фигурирует нынешний глава Белого дома. Потом он удалил эту публикацию.
В понедельник издание Axios написало, что Федеральное бюро расследований и Министерство юстиции США полагают, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и вовсе не имел списка клиентов, а также не был убит, а покончил с собой.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
* Внесен в список экстремистов и террористов.