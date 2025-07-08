https://ria.ru/20250708/biznesmen-2027844751.html

Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна за клевету

Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна за клевету - РИА Новости, 08.07.2025

Карапетян подал в суд на пресс-секретаря Пашиняна за клевету

Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против пресс-секретаря премьера Никола Пашиняна Назели Багдасарян и замглавы его аппарата Тарона... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:55:00+03:00

2025-07-08T10:55:00+03:00

2025-07-08T10:55:00+03:00

армения

ереван

самвел карапетян

никол пашинян

преследование карапетяна в армении

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/11/2023402261_71:0:1281:680_1920x0_80_0_0_a5238de854ca21f1a51ed587ba4fa1ec.jpg

ЕРЕВАН, 4 июл - РИА Новости. Предприниматель Самвел Карапетян подал судебный иск за клевету против пресс-секретаря премьера Никола Пашиняна Назели Багдасарян и замглавы его аппарата Тарона Чахояна. Ранее аналогичные иски были поданы против депутатов парламента от правящей фракции "Гражданский договор" Арсена Торосяна и Айка Конджоряна. В исках Карапетян требует принести публичные извинения и опровергнуть клеветнические заявления. Судебным иском требуется взыскать с каждого депутата 9 миллионов драмов (порядка 24 тысяч долларов) в качестве компенсации за оскорбление и клевету, а также сумму судебных издержек, состоящую из государственной пошлины и гонораров адвоката. Карапетяну в Армении предъявили обвинения и арестовали после того, как он заявил о поддержке Армянской церкви на фоне нападок со стороны властей. Бизнесмен вину не признал и назвал армянские власти несостоятельными. Его позиция в поддержку церкви вызвала недовольство премьера Пашиняна, который разместил в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) несколько постов с оскорблениями в адрес духовенства и благотворителей церкви. МВД Армении сообщало об "оперативных мероприятиях" у дома Карапетяна в Ереване и о "доставленных в полицейское отделение гражданах". Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250705/simonyan-2027416053.html

армения

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, ереван, самвел карапетян, никол пашинян, преследование карапетяна в армении