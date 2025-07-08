https://ria.ru/20250708/birobidzhan-2027807590.html
Жителя ЕАО заподозрили в призывах к экстремизму в мессенджере
Жителя ЕАО заподозрили в призывах к экстремизму в мессенджере - РИА Новости, 08.07.2025
Жителя ЕАО заподозрили в призывах к экстремизму в мессенджере
Житель города Биробиджана подозревается в призывах к экстремизму в мессенджере, сообщает УФСБ России по Еврейской автономной области. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T03:55:00+03:00
2025-07-08T03:55:00+03:00
2025-07-08T03:55:00+03:00
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Житель города Биробиджана подозревается в призывах к экстремизму в мессенджере, сообщает УФСБ России по Еврейской автономной области. "УФСБ России по Еврейской автономной области пресечена противоправная деятельность жителя города Биробиджана, который, являясь приверженцем радикального национализма, по мотивам ненависти и вражды разместил в чате популярного мессенджера призывы к совершению экстремистской деятельности", - говорится в сообщении. Сообщается, что в результате оперативно-розыскной деятельности следственным отделением УФСБ возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием средств массовой информации, в том числе сети "Интернет"). Избрана мера пресечения в отношении фигуранта в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела продолжается.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, биробиджан, еврейская автономная область
Происшествия, Россия, Биробиджан, Еврейская автономная область
Жителя ЕАО заподозрили в призывах к экстремизму в мессенджере
Жителя Биробиджана заподозрили в призывах к экстремизму в мессенджере