https://ria.ru/20250708/bilayn-2027761663.html

"Билайн" поддержал конкурс по созданию устройства для поиска пропавших

"Билайн" поддержал конкурс по созданию устройства для поиска пропавших - РИА Новости, 08.07.2025

"Билайн" поддержал конкурс по созданию устройства для поиска пропавших

"Билайн" стал техническим партнером квалификационного этапа конкурса "Автономный поиск", его участники создают беспилотник с искусственным интеллектом на борту... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T12:00:00+03:00

2025-07-08T12:00:00+03:00

2025-07-08T12:00:00+03:00

билайн

россия

вымпелком

поисковый отряд "лиза алерт"

общество

московский физико-технический институт

беспилотные авиационные системы (бас)

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. "Билайн" стал техническим партнером квалификационного этапа конкурса "Автономный поиск", его участники создают беспилотник с искусственным интеллектом на борту для поиска пропавших людей в условиях отсутствия радиосвязи и спутникового сигнала, сообщает пресс-служба оператора.Полевые испытания, приближенные к настоящей поисково-спасательной операции, проходят на конкурсной площадке в районе Волоколамска с 5 по 12 июля. Они идут на местности с неполным покрытием сотовой связью. Людей ищут при помощи беспилотных авиационных систем, которые снимают местность, анализируют изображения на борту и определяют координаты обнаруженных объектов. Оператор обеспечивал интернет и устойчивую голосовую и LTE-связь на местности."Автономный поиск" — это логическое продолжение технологического конкурса НТИ "Экстренный поиск", его в 2023 году провели фонд НТИ, МФТИ и добровольческий поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Команда из Уфы создала систему, способную находить пропавших людей на местности при помощи нейросетей. При этом фотоснимки собирали с воздуха, а анализировали на земле, с помощью ноутбуков.В этом году конкурс ставит задачу сделать поиск быстрее и точнее за счет обработки изображений на борту и передачи координат на базу в режиме реального времени. В "Автономном поиске" участвуют сборные команды с компетенциями как в разработке бортовых систем искусственного интеллекта, так и в изготовлении беспилотников. Соревнования проходят в рамках федерального проекта "Перспективные технологии для беспилотных авиационных систем"."”Билайн” много лет является основным инфраструктурным партнером отряда, предоставляя технологии практически для всех этапов поисковых операций – от горячей линии до больших данных для оповещения потенциальных свидетелей. Мобильная связь и мобильный интернет – неотъемлемая часть успешного поиска, совместно с отрядом мы разработали несколько вариантов усиления сигнала в тех областях, где ведется спасательная операция. Нам важно, чтобы наше современное оборудование могло обеспечить стабильную связь и устойчивое мобильное покрытие для участников испытаний в удаленных и труднодоступных местах, где связь отсутствует полностью или крайне нестабильна", – отметил генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин, его слова приводит пресс-служба.В компании напомнили, что с подачи телеком-оператора и при поддержке Минцифры правительство запустило проработку процесса ускоренной передачи данных о местоположении мобильных телефонов пропавших поисково-спасательным отрядам."Фонд НТИ передал нейросеть, разработанную в рамках предыдущего конкурса, в “ЛизаАлерт”, другие добровольческие поисково-спасательные отряды, а также МВД и МЧС России. В 2024 году эта нейросеть помогла спасти жизни шести людям, которых без нее, скорее всего, не успели бы найти живыми: большинство из них к моменту обнаружения уже не могли передвигаться сами. Мы рассчитываем, что решения, созданные в ходе конкурса “Автономный поиск”, также начнут широко применяться в ближайшее время после завершения конкурса. Без современных технических решений поиски были бы гораздо менее эффективными, поэтому мы считаем очень важной поддержку, которую “Билайн” оказывает отряду “ЛизаАлерт”", – отметил управляющий директор фонда Юрий Молодых.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, россия, вымпелком, поисковый отряд "лиза алерт", общество, московский физико-технический институт, беспилотные авиационные системы (бас)