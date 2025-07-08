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Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети билайна

Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети билайна - РИА Новости, 08.07.2025

Российские семьи поделились полумиллиардом гигабайт в сети билайна

Клиенты билайна поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайт в январе-мае 2025 года, сообщает пресс-служба оператора. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:00:00+03:00

2025-07-08T10:00:00+03:00

2025-07-08T10:00:00+03:00

технологии

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Клиенты билайна поделились с родственниками и близкими 657 миллионами гигабайт в январе-мае 2025 года, сообщает пресс-служба оператора.Это на 12% больше, чем годом ранее, подсчитал билайн ко Дню семьи, любви и верности. Такого объема данных хватило бы на просмотр 100 миллионов часов фильмов в высоком качестве.Возможность делиться интернетом с близкими дает услуга "Семья в билайне"*. Опция позволяет подключить к основному номеру дополнительные СИМ-карты родных и близких, приобрести один пакет услуг и пользоваться гигабайтами, минутами и СМС всей семьей.По данным билайна, в среднем один пакет услуг мобильной связи используют три члена семьи. В топ-10 регионов, где больше делятся трафиком, кроме Москвы и Московской области, попали Пермская, Челябинская, Калужская, Воронежская, Астраханская области, Татарстан, Ярославская, Тюменская области, Ставропольский край и Республика Дагестан.В то же время в регионах России различаются способы использования трафика. Например, жители Москвы и Московской области посвящают просмотру видео почти наполовину больше времени, чем остальные. Клиенты из южных регионов оказались особенно общительными: они использовали мессенджеры чаще, чем абоненты из других мест. Больше всего времени в этих приложениях проводят жители Чеченской Республики, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Ставропольского края.В основном интернет-трафик расходуют на развлечение и общение: лидирует видеоконтент, причем популярность этого сервиса у пользователей семейной опции из Москвы, Сибири и Дальнего Востока выше, чем у абонентов любого другого тарифа. Следом идут мессенджеры, затем социальные сети и онлайн-музыка."Для билайна семья – одна из важнейших ценностей. Мы видим, насколько важно нашим клиентам быть на связи с близкими и поддерживать друг друга каждый день. Именно поэтому в наших тарифах есть семейные опции, которые позволяют объединить номера родственников и друзей, делиться интернетом и экономить на связи, оставаясь вместе даже на расстоянии. Для нас большая честь помогать семьям быть ближе, особенно в такой теплый и важный праздник, как День семьи, любви и верности", – отметил директор по продуктовому маркетингу билайна Алексей Карев, его слова приводит пресс-служба.Опция "Семья в билайне" позволяет объединить до 10 близких на своем тарифе и оплачивать только его, при этом гигабайтами, минутами и СМС будут пользоваться все члены семьи. За каждый новый номер, подключенный к общему тарифу, предоставят дополнительные 50 гигабайта интернета.Статистика, использованная в новости, получена из анализа обезличенных данных абонентов.* Доп. номера подключаются в рамках услуги "Дели гиги"/"Дели всё" (может быть платной). Территория действия и подробности - beeline.ru.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneTRxeSXV1g

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