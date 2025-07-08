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"Мы русские, с нами Бейонсе". Американская певица привела россиян в восторг - РИА Новости, 08.07.2025
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:48 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/beyonse-2027915345.html
"Мы русские, с нами Бейонсе". Американская певица привела россиян в восторг
"Мы русские, с нами Бейонсе". Американская певица привела россиян в восторг - РИА Новости, 08.07.2025
"Мы русские, с нами Бейонсе". Американская певица привела россиян в восторг
Американская певицы Бейонсе появилась на концерте в Вашингтоне в наряде в цветах российского флага. Кадры она опубликовала в своем Instagram*. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:48:00+03:00
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шоубиз
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американская певицы Бейонсе появилась на концерте в Вашингтоне в наряде в цветах российского флага. Кадры она опубликовала в своем Instagram*.Пользователи соцсети оценили образ исполнительницы."Готовишься сражаться с Шаманом на Интервидении?" — пошутил один из комментаторов."Мы русские, с нами Бейонсе", — добавил другой."И это правильный выбор", — отметил третий.Beyonce, полное имя которой Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, наиболее известна песнями "Crazy In Love", "Halo", "Baby Boy" и "Beautiful Liar". Она стала обладательницей рекордного числа премий "Грэмми" среди женщин, их у нее 28.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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россия, вашингтон, сша, бейонсе ноулз
Шоубиз, Россия, Вашингтон, США, Бейонсе Ноулз
"Мы русские, с нами Бейонсе". Американская певица привела россиян в восторг

Бейонсе вышла на сцену в наряде в цветах триколора

© Фото : соцсети певицыАмериканская певица Бейонсе во время выступления в Вашингтоне, США
Американская певица Бейонсе во время выступления в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : соцсети певицы
Американская певица Бейонсе во время выступления в Вашингтоне, США
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Американская певицы Бейонсе появилась на концерте в Вашингтоне в наряде в цветах российского флага. Кадры она опубликовала в своем Instagram*.
Пользователи соцсети оценили образ исполнительницы.
© Фото : соцсети певицыАмериканская певица Бейонсе во время выступления в Вашингтоне, США
Американская певица Бейонсе во время выступления в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : соцсети певицы
Американская певица Бейонсе во время выступления в Вашингтоне, США
"Готовишься сражаться с Шаманом на Интервидении?" — пошутил один из комментаторов.
"Мы русские, с нами Бейонсе", — добавил другой.
"И это правильный выбор", — отметил третий.
Beyonce, полное имя которой Бейонсе Жизель Ноулз-Картер, наиболее известна песнями "Crazy In Love", "Halo", "Baby Boy" и "Beautiful Liar". Она стала обладательницей рекордного числа премий "Грэмми" среди женщин, их у нее 28.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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