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Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
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14:43 08.07.2025 (обновлено: 14:53 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/bespilotniki-2027912145.html
Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин
Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин
Выпуск беспилотных авиационных систем в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:43:00+03:00
2025-07-08T14:53:00+03:00
россия
экономика
екатеринбург
михаил мишустин
технологии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Выпуск беспилотных авиационных систем в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Выпуск такой продукции, такой техники (беспилотных авиационных систем - ред.) уже в три раза превысил запланированные объемы. И в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".Кроме того, премьер-министр отметил, что в России важно не снижать заданную планку в развитии беспилотных авиасистем и ставить амбициозные задачи.Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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россия, экономика, екатеринбург, михаил мишустин, технологии
Россия, Экономика, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Технологии
Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин

Мишустин: выпуск БПЛА в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Выпуск беспилотных авиационных систем в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Выпуск такой продукции, такой техники (беспилотных авиационных систем - ред.) уже в три раза превысил запланированные объемы. И в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".
Кроме того, премьер-министр отметил, что в России важно не снижать заданную планку в развитии беспилотных авиасистем и ставить амбициозные задачи.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Вчера, 12:47
 
РоссияЭкономикаЕкатеринбургМихаил МишустинТехнологии
 
 
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