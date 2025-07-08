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Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин
Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.07.2025
Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин
Выпуск беспилотных авиационных систем в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:43:00+03:00
2025-07-08T14:43:00+03:00
2025-07-08T14:53:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Выпуск беспилотных авиационных систем в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Выпуск такой продукции, такой техники (беспилотных авиационных систем - ред.) уже в три раза превысил запланированные объемы. И в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей, включая гражданские", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".Кроме того, премьер-министр отметил, что в России важно не снижать заданную планку в развитии беспилотных авиасистем и ставить амбициозные задачи.Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, екатеринбург, михаил мишустин, технологии
Россия, Экономика, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Технологии
Выпуск беспилотников втрое превысил запланированные объемы, заявил Мишустин
Мишустин: выпуск БПЛА в РФ уже в три раза превысил запланированные объемы