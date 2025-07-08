https://ria.ru/20250708/bespilotnik-2028005288.html

ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью - РИА Новости, 08.07.2025

ПВО сбила украинский БПЛА над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:56:00+03:00

2025-07-08T18:56:00+03:00

2025-07-08T18:56:00+03:00

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. "Восьмого июля около 17.40 мск дежурными средствами ПВО уничтожен один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении министерства. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с регионом составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20250708/vsu-2027860960.html

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белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)