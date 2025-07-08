https://ria.ru/20250708/bespilotnik-2027950741.html
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 08.07.2025
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T16:14:00+03:00
2025-07-08T16:14:00+03:00
2025-07-08T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили два украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "8 июля т.г. в период с 14.20 мск до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250704/bespilotniki-2027320943.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника
Минобороны: ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью