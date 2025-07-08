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Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 08.07.2025
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
В Белгородской области за ночь сбили три дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:18:00+03:00
2025-07-08T07:18:00+03:00
2025-07-08T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Белгородской области за ночь сбили три дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. "В период с 22:30 мск 7 июля текущего года до 07:00 мск 8 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в сводке.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью