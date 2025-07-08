https://ria.ru/20250708/bespilotnik-2027814872.html

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 08.07.2025

Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

В Белгородской области за ночь сбили три дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:18:00+03:00

2025-07-08T07:18:00+03:00

2025-07-08T09:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

беспилотники

вооруженные силы украины

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Белгородской области за ночь сбили три дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. "В период с 22:30 мск 7 июля текущего года до 07:00 мск 8 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в сводке.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины, россия