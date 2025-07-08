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Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 08.07.2025
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07:18 08.07.2025 (обновлено: 09:02 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/bespilotnik-2027814872.html
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 08.07.2025
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники
В Белгородской области за ночь сбили три дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:18:00+03:00
2025-07-08T09:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
беспилотники
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Белгородской области за ночь сбили три дрона ВСУ, сообщили в Минобороны. &quot;В период с 22:30 мск 7 июля текущего года до 07:00 мск 8 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области&quot;, — говорится в сводке.В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Беспилотники, Вооруженные силы Украины, Россия
Над Белгородской областью сбили украинские беспилотники

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. В Белгородской области за ночь сбили три дрона ВСУ, сообщили в Минобороны.
«

"В период с 22:30 мск 7 июля текущего года до 07:00 мск 8 июля текущего года дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Белгородской области", — говорится в сводке.

В регионе действует желтый уровень террористической опасности.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БеспилотникиВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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