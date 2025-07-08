В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии
© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии у границы с Латвией, позже она скончалась в белорусской больнице, сообщил во вторник белорусский Следственный комитет.
"Ночью 2 июля житель одной из приграничных деревень Верхнедвинского района (Витебская область Белоруссии – ред.) обнаружил избитую иностранку и вызвал скорую медицинскую помощь. Женщину экстренно госпитализировали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
Отмечается, что пострадавшей оказалась 24-летняя гражданка Эфиопии. "С помощью переводчика жертва рассказала следователю, что, когда находилась на территории Латвии, ее обнаружили пограничники. Они сломали мобильный телефон беззащитной женщины, избили ее и вынудили идти в Беларусь", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что через несколько дней после обнаружения пострадавшая скончалась в учреждении здравоохранения. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее количество погибших беженцев, обнаруженных на границе Беларуси с Евросоюзом, достигло 76 человек.