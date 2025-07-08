Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 08.07.2025 (обновлено: 15:47 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/belorussija-2027940087.html
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку - РИА Новости, 08.07.2025
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку
Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии у границы с Латвией, позже она скончалась в белорусской больнице, сообщил во... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:46:00+03:00
2025-07-08T15:47:00+03:00
в мире
здоровье - общество
белоруссия
латвия
эфиопия
следственный комитет россии (ск рф)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_bcda07f7137f36fee1d23327373613c6.jpg
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии у границы с Латвией, позже она скончалась в белорусской больнице, сообщил во вторник белорусский Следственный комитет. "Ночью 2 июля житель одной из приграничных деревень Верхнедвинского района (Витебская область Белоруссии – ред.) обнаружил избитую иностранку и вызвал скорую медицинскую помощь. Женщину экстренно госпитализировали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Отмечается, что пострадавшей оказалась 24-летняя гражданка Эфиопии. "С помощью переводчика жертва рассказала следователю, что, когда находилась на территории Латвии, ее обнаружили пограничники. Они сломали мобильный телефон беззащитной женщины, избили ее и вынудили идти в Беларусь", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что через несколько дней после обнаружения пострадавшая скончалась в учреждении здравоохранения. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее количество погибших беженцев, обнаруженных на границе Беларуси с Евросоюзом, достигло 76 человек.
https://ria.ru/20250605/granitsa-2021098885.html
https://ria.ru/20250519/latvija-2017898586.html
белоруссия
латвия
эфиопия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0a/1745206029_290:123:1548:1066_1920x0_80_0_0_f4d3c82765a29cc926c4d746848a9b31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, белоруссия, латвия, эфиопия, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Белоруссия, Латвия, Эфиопия, Следственный комитет России (СК РФ), Евросоюз
В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку

В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии у границы с Латвией, позже она скончалась в белорусской больнице, сообщил во вторник белорусский Следственный комитет.
"Ночью 2 июля житель одной из приграничных деревень Верхнедвинского района (Витебская область Белоруссии – ред.) обнаружил избитую иностранку и вызвал скорую медицинскую помощь. Женщину экстренно госпитализировали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
На границе Белоруссии с Латвией обнаружен беженец с многочисленными травмами - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
На границе между Белоруссией и Латвией обнаружили беженца с травмами
5 июня, 14:33
Отмечается, что пострадавшей оказалась 24-летняя гражданка Эфиопии. "С помощью переводчика жертва рассказала следователю, что, когда находилась на территории Латвии, ее обнаружили пограничники. Они сломали мобильный телефон беззащитной женщины, избили ее и вынудили идти в Беларусь", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что через несколько дней после обнаружения пострадавшая скончалась в учреждении здравоохранения. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее количество погибших беженцев, обнаруженных на границе Беларуси с Евросоюзом, достигло 76 человек.
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
На границе Белоруссии с Латвией нашли два трупа мигрантов
19 мая, 17:29
 
В миреЗдоровье - ОбществоБелоруссияЛатвияЭфиопияСледственный комитет России (СК РФ)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала