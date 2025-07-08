https://ria.ru/20250708/belorussija-2027940087.html

В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку

В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку - РИА Новости, 08.07.2025

В Белоруссии нашли избитую латвийскими пограничниками беженку

Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии у границы с Латвией, позже она скончалась в белорусской больнице, сообщил во... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:46:00+03:00

2025-07-08T15:46:00+03:00

2025-07-08T15:47:00+03:00

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МИНСК, 8 июл – РИА Новости. Избитую латвийскими пограничниками беженку из Эфиопии обнаружили в Белоруссии у границы с Латвией, позже она скончалась в белорусской больнице, сообщил во вторник белорусский Следственный комитет. "Ночью 2 июля житель одной из приграничных деревень Верхнедвинского района (Витебская область Белоруссии – ред.) обнаружил избитую иностранку и вызвал скорую медицинскую помощь. Женщину экстренно госпитализировали", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК. Отмечается, что пострадавшей оказалась 24-летняя гражданка Эфиопии. "С помощью переводчика жертва рассказала следователю, что, когда находилась на территории Латвии, ее обнаружили пограничники. Они сломали мобильный телефон беззащитной женщины, избили ее и вынудили идти в Беларусь", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что через несколько дней после обнаружения пострадавшая скончалась в учреждении здравоохранения. Для установления точной причины смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Белорусская сторона категорически отрицала обвинения. Белорусские пограничники заявляли о насильственном выдворении мигрантов соседними странами ЕС на территорию республики, а также о случаях обнаружения тел беженцев, пострадавших от таких действий сопредельных стран. С 2021 года общее количество погибших беженцев, обнаруженных на границе Беларуси с Евросоюзом, достигло 76 человек.

https://ria.ru/20250605/granitsa-2021098885.html

https://ria.ru/20250519/latvija-2017898586.html

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в мире, здоровье - общество, белоруссия, латвия, эфиопия, следственный комитет россии (ск рф), евросоюз