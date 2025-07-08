https://ria.ru/20250708/belgrad-2027972324.html

Коммунальные службы разобрали баррикады в Белграде

Коммунальные службы разобрали баррикады в Белграде - РИА Новости, 08.07.2025

Коммунальные службы разобрали баррикады в Белграде

Коммунальные службы Белграда убрали баррикаду протестующих студентов и сторонников оппозиции в районе Земун, как и обещал президент Сербии Александр Вучич,... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T17:01:00+03:00

2025-07-08T17:01:00+03:00

2025-07-08T17:01:00+03:00

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ана брнабич

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БЕЛГРАД, 8 июл – РИА Новости. Коммунальные службы Белграда убрали баррикаду протестующих студентов и сторонников оппозиции в районе Земун, как и обещал президент Сербии Александр Вучич, раньше срока в 48 часов, который выдвинула Сербская радикальная партия (СРП) Воислава Шешеля. Протестующие на днях перекрыли главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, на въезде из центральной части Белграда. Штаб-квартира СРП находится в центре района, партия предупредила, что, если это не сделает МВД, ее сторонники-четники "организуют устранение баррикад". Во вторник рабочие коммунальных служб "Градска чисточа" и "Градско зеленило" с техникой разобрали баррикаду в Земуне, полиция находилась рядом, но не вмешивалась. Видео демонтажа баррикады распространилось в соцсетях протестующих, но сопротивления они не оказывали. Сделано это было днем прямо перед сильным дождем с резкими порывами ветра, который повалил несколько деревьев в Белграде и строительный кран на северо-западе города, сносил фрагменты кровли и катал мусорные баки в разных районах столицы Сербии. О пострадавших не сообщалось. Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов жары. Пресс-служба сербского МВД заявила во вторник, что за предыдущую ночь задержаны 18 протестующих, движение на трассах в стране восстановлено. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попыталась пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Пострадали 48 сотрудников МВД, были задержаны 77 человек. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250704/mvd-2027074785.html

https://ria.ru/20250703/es-2027066159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белград (город), сербия, александр вучич, воислав шешель, ана брнабич, беспорядки в белграде