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Клепиков: система местного самоуправления Белогорья будет усовершенствована - РИА Новости, 08.07.2025
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
17:45 08.07.2025 (обновлено: 17:49 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/belgorod-2027989638.html
Клепиков: система местного самоуправления Белогорья будет усовершенствована
Клепиков: система местного самоуправления Белогорья будет усовершенствована - РИА Новости, 08.07.2025
Клепиков: система местного самоуправления Белогорья будет усовершенствована
Депутаты Белгородской областной Думы работают над приведением системы местного самоуправления региона в соответствие с новым федеральным законодательством,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:45:00+03:00
2025-07-08T17:49:00+03:00
белгородская область
жкх
политика
украина
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
госдума рф
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы работают над приведением системы местного самоуправления региона в соответствие с новым федеральным законодательством, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.Соответствующие законопроекты рассмотрели на совместном заседании комитетов по законодательству, местному самоуправлению и безопасности, по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии, оно прошло во вторник. "Целый блок рассмотренных законопроектов связан со вступлением в силу 19 июня 2025 года Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”... Так, предлагается внести в перечень государственных должностей области должность главы муниципального и городского округа, при этом предусматривается одновременное замещение государственной и муниципальной должности", – написал в своем телеграм-канале Клепиков. Реестр должностей муниципальной службы планируют дополнить новыми должностями, обеспечивающими полномочия главы. Кроме этого, согласно изменениям, глава округа, за исключением городского округа "Город Белгород", будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. "Отмечу, что органы местного самоуправления сохранят свои наименования — Совет депутатов округа, глава муниципального (городского) округа, администрация округа", – подчеркнул Клепиков. Еще один законопроект связан с предоставлением земельных участков в собственность гражданам, утратившим жилые помещения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Согласно изменениям положения закона распространятся на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года. Кроме того, в повестке заседания комитетов – отзывы на федеральные законопроекты и обращения других субъектов в федеральное правительство и Госдуму, а также вопрос назначения на должность мирового судьи.
https://ria.ru/20250703/belgorod-2026964742.html
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жкх, политика, украина, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума, госдума рф
Белгородская область, ЖКХ, Политика, Украина, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума, Госдума РФ
Клепиков: система местного самоуправления Белогорья будет усовершенствована

Клепиков: белгородские депутаты корректируют систему местного самоуправления

© Фото : Юрий Клепиков/TelegramДепутаты Белгородской областной Думы на заседании
Депутаты Белгородской областной Думы на заседании - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Юрий Клепиков/Telegram
Депутаты Белгородской областной Думы на заседании
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы работают над приведением системы местного самоуправления региона в соответствие с новым федеральным законодательством, сообщил председатель облпарламента Юрий Клепиков.
Соответствующие законопроекты рассмотрели на совместном заседании комитетов по законодательству, местному самоуправлению и безопасности, по агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и экологии, оно прошло во вторник.
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"Целый блок рассмотренных законопроектов связан со вступлением в силу 19 июня 2025 года Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”... Так, предлагается внести в перечень государственных должностей области должность главы муниципального и городского округа, при этом предусматривается одновременное замещение государственной и муниципальной должности", – написал в своем телеграм-канале Клепиков.
Реестр должностей муниципальной службы планируют дополнить новыми должностями, обеспечивающими полномочия главы. Кроме этого, согласно изменениям, глава округа, за исключением городского округа "Город Белгород", будет избираться представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
"Отмечу, что органы местного самоуправления сохранят свои наименования — Совет депутатов округа, глава муниципального (городского) округа, администрация округа", – подчеркнул Клепиков.
Еще один законопроект связан с предоставлением земельных участков в собственность гражданам, утратившим жилые помещения в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины. Согласно изменениям положения закона распространятся на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Кроме того, в повестке заседания комитетов – отзывы на федеральные законопроекты и обращения других субъектов в федеральное правительство и Госдуму, а также вопрос назначения на должность мирового судьи.
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