ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки
Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 БПЛА
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском муниципальном округе <...> совершены атаки 33 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка зафиксирован прилет одного боеприпаса — обошлось без последствий. Вчера в областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в ночь на 7 июля в Шебекино. Пострадавшая госпитализирована", — написал он.
Детали атак ВСУ по Белгородской области
- На Белгородский район ВСУ направили 17 БПЛА.
- При атаках в Борисовском районе три человека получили ранения, в том числе полуторагодовалый ребенок.
- На Валуйский район ВСУ нанесли восемь ударов беспилотниками.
- На Волоконовский район украинские боевики направили 17 дронов, пострадал мужчина.
- В сторону Грайворонского округа Киев выпустил 17 боеприпасов и 12 БПЛА.
- Краснояружский район подвергся обстрелам 56 боеприпасами и 24 беспилотниками.
- Всего ВСУ выпустили 74 боеприпаса и 116 беспилотников по 49 населенным пунктам Белгородской области. При атаках пострадали пять человек.
На всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Режим ввели после обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности боевиков ВСУ в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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