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ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 08.07.2025
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11:05 08.07.2025 (обновлено: 13:32 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/belgorod-2027847034.html
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 08.07.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки
Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2025
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2025-07-08T13:32:00+03:00
белгородская область
шебекино
украина
вячеслав гладков
происшествия
валуйский район
белгородский район
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском муниципальном округе &lt;...&gt; совершены атаки 33 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка зафиксирован прилет одного боеприпаса — обошлось без последствий. Вчера в областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в ночь на 7 июля в Шебекино. Пострадавшая госпитализирована", — написал он.Детали атак ВСУ по Белгородской областиНа всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Режим ввели после обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности боевиков ВСУ в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
шебекино
украина
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белгородская область, шебекино, украина, вячеслав гладков, происшествия, валуйский район, белгородский район, вооруженные силы украины
Белгородская область, Шебекино, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия, Валуйский район, Белгородский район, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки

Гладков: ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ
Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса после атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В Шебекинском муниципальном округе <...> совершены атаки 33 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка зафиксирован прилет одного боеприпаса — обошлось без последствий. Вчера в областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в ночь на 7 июля в Шебекино. Пострадавшая госпитализирована", — написал он.

Детали атак ВСУ по Белгородской области

  • На Белгородский район ВСУ направили 17 БПЛА.
  • При атаках в Борисовском районе три человека получили ранения, в том числе полуторагодовалый ребенок.
  • На Валуйский район ВСУ нанесли восемь ударов беспилотниками.
  • На Волоконовский район украинские боевики направили 17 дронов, пострадал мужчина.
  • В сторону Грайворонского округа Киев выпустил 17 боеприпасов и 12 БПЛА.
  • Краснояружский район подвергся обстрелам 56 боеприпасами и 24 беспилотниками.
  • Всего ВСУ выпустили 74 боеприпаса и 116 беспилотников по 49 населенным пунктам Белгородской области. При атаках пострадали пять человек.
На всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Режим ввели после обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности боевиков ВСУ в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Белгородская областьШебекиноУкраинаВячеслав ГладковПроисшествияВалуйский районБелгородский районВооруженные силы Украины
 
 
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