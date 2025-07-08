https://ria.ru/20250708/belgorod-2027847034.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки - РИА Новости, 08.07.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками за сутки

Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:05:00+03:00

2025-07-08T11:05:00+03:00

2025-07-08T13:32:00+03:00

белгородская область

шебекино

украина

вячеслав гладков

происшествия

валуйский район

белгородский район

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 8 июл — РИА Новости. Украинские боевики за прошедшие сутки атаковали Белгородскую область более чем 110 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В Шебекинском муниципальном округе <...> совершены атаки 33 беспилотников, 18 из которых сбиты и подавлены. Кроме того, в районе села Новая Таволжанка зафиксирован прилет одного боеприпаса — обошлось без последствий. Вчера в областную клиническую больницу обратилась женщина, которая получила баротравму в ночь на 7 июля в Шебекино. Пострадавшая госпитализирована", — написал он.Детали атак ВСУ по Белгородской областиНа всей территории Белгородской области с 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Режим ввели после обострения ситуации на украинско-российской границе и повышения активности боевиков ВСУ в приграничных районах. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

шебекино

украина

валуйский район

белгородский район

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