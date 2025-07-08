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США используют базу в Гуантанамо для содержания иммигрантов, пишет CBS - РИА Новости, 08.07.2025
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18:19 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/baza-2027998233.html
США используют базу в Гуантанамо для содержания иммигрантов, пишет CBS
США используют базу в Гуантанамо для содержания иммигрантов, пишет CBS - РИА Новости, 08.07.2025
США используют базу в Гуантанамо для содержания иммигрантов, пишет CBS
Администрация президента США Дональда Трампа использует базу военно-морских сил в Гуантанамо для содержания граждан 26 стран, в том числе судимых за тяжкие... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:19:00+03:00
2025-07-08T18:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа использует базу военно-морских сил в Гуантанамо для содержания граждан 26 стран, в том числе судимых за тяжкие преступления, передает телеканал CBS со ссылкой на министерство внутренней безопасности США. "Администрация Трампа использует военно-морскую базу в Гуантанамо на Кубе для содержания под стражей десятков иностранцев из 26 стран, с шести различных континентов", - говорится в публикации. Согласно предоставленной министерством внутренней безопасности США телеканалу информации, арестантами в Гуантанамо являются граждане девяти стран Латинской Америки, пяти стран Африки, четырех стран Азии, трех государств Карибского бассейна, двух островных тихоокеанских государств и трех стран Европы, включая Россию. Среди содержащихся в этом миграционном центре лиц, которых по последним данным CBS там 72, есть судимые за убийство, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, детскую порнографию, контрабанду наркотиков, похищения людей и грабежи, говорится в публикации телеканала. В начале июля CBS сообщил, что администрация Трампа перевела в миграционный центр в Гуантанамо очередную группу арестованных иммигрантов, среди которых граждане стран Африки, Азии, Европы и Карибского бассейна, хотя ранее это место использовалось для содержания преимущественно подданных латиноамериканских государств. В мае телеканал NBC со ссылкой на данные американских вооруженных сил для конгресса сообщил, что администрация Трампа потратила по меньшей мере 21 миллион долларов на транспортировку нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо, где их на тот момент находилось всего 32. Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо. Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
https://ria.ru/20250213/guantanamo-1999164475.html
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в мире, гуантанамо (город), сша, куба, дональд трамп, nbc, министерство обороны сша
В мире, Гуантанамо (город), США, Куба, Дональд Трамп, NBC, Министерство обороны США
США используют базу в Гуантанамо для содержания иммигрантов, пишет CBS

CBS: США используют базу в Гуантанамо для содержания граждан из РФ и 25 стран

© Фото : US Navy/ James SchooleВоенная база США в заливе Гуантанамо, Куба
Военная база США в заливе Гуантанамо, Куба - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : US Navy/ James Schoole
Военная база США в заливе Гуантанамо, Куба. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа использует базу военно-морских сил в Гуантанамо для содержания граждан 26 стран, в том числе судимых за тяжкие преступления, передает телеканал CBS со ссылкой на министерство внутренней безопасности США.
"Администрация Трампа использует военно-морскую базу в Гуантанамо на Кубе для содержания под стражей десятков иностранцев из 26 стран, с шести различных континентов", - говорится в публикации.
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Согласно предоставленной министерством внутренней безопасности США телеканалу информации, арестантами в Гуантанамо являются граждане девяти стран Латинской Америки, пяти стран Африки, четырех стран Азии, трех государств Карибского бассейна, двух островных тихоокеанских государств и трех стран Европы, включая Россию.
Среди содержащихся в этом миграционном центре лиц, которых по последним данным CBS там 72, есть судимые за убийство, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, детскую порнографию, контрабанду наркотиков, похищения людей и грабежи, говорится в публикации телеканала.
В начале июля CBS сообщил, что администрация Трампа перевела в миграционный центр в Гуантанамо очередную группу арестованных иммигрантов, среди которых граждане стран Африки, Азии, Европы и Карибского бассейна, хотя ранее это место использовалось для содержания преимущественно подданных латиноамериканских государств.
В мае телеканал NBC со ссылкой на данные американских вооруженных сил для конгресса сообщил, что администрация Трампа потратила по меньшей мере 21 миллион долларов на транспортировку нелегальных мигрантов на военную базу Гуантанамо, где их на тот момент находилось всего 32.
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Трамп ранее подписал указ, предписывающий Пентагону и министерству внутренней безопасности подготовить 30-тысячный миграционный центр на базе в Гуантанамо для содержания самых опасных преступников-нелегалов. Американский союз защиты гражданских свобод подал в суд юридическую жалобу, в которой потребовал от администрации Трампа предоставить адвокатам доступ к мигрантам, депортированным в Гуантанамо.
Печально известное учреждение в Гуантанамо, которое США арендуют у Кубы уже более ста лет, является центром содержания лиц, подозреваемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Кроме того, в Гуантанамо функционирует отдельный центр для содержания мигрантов всех возрастов. В сентябре 2024 года газета New York Times, ссылаясь на внутренние правительственные документы, опубликовала информацию, согласно которой мигранты, находящиеся в Гуантанамо, сталкиваются с нечеловеческими условиями содержания, жестоким обращением и зачастую не имеют возможности защищать свои права. Нынешнее правительство Кубы не признает законность договора аренды и отказывается обналичивать ежегодные чеки на сумму около 4 тысяч долларов.
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