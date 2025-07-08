https://ria.ru/20250708/bankrot-2028031121.html

Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом

Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом - РИА Новости, 09.07.2025

Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом

"Учредитель и президент" частного "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, оказался должником и банкротом, сообщил... РИА Новости, 09.07.2025

2025-07-08T22:39:00+03:00

2025-07-08T22:39:00+03:00

2025-07-09T00:00:00+03:00

абхазия

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент" частного "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, оказался должником и банкротом, сообщил телеканал RT. "Глава" частного "Фонда кино Абхазии" оказался должником и банкротом. <...> (Басария. — Прим. ред.) в 2024 году через суд оформил личное банкротство. В банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей", — указано в материале. Отмечается, что в одном из госучреждений республики телеканалу сообщили, что к словам Басарии "никто не прислушивается". "Конечно, нам безумно стыдно за то, что он такое заявил. Но могу точно сказать, что никто из адекватных людей не разделяет его мнения. Мы все рады любым туристам", — приводит RT слова представителя ведомства.Как заявили РИА Новости в абхазском Министерстве культуры, "Фонд кино", "возглавляемый" Басарией, является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя о российских туристах провокационными. В ведомстве напомнили о значимости для республики гостей из России, а также, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии за ее пределами. Минтуризма также подчеркнуло, что республика остается надежным партнером Москвы.

https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024752016.html

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абхазия, россия, фонд кино, в мире