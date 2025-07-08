Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом
RT: Басария, жаловавшийся на туристов из РФ, оказался банкротом
Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент" частного "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, оказался должником и банкротом, сообщил телеканал RT.
"Глава" частного "Фонда кино Абхазии" оказался должником и банкротом. <...> (Басария. — Прим. ред.) в 2024 году через суд оформил личное банкротство. В банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей", — указано в материале.
В российских соцсетях ранее распространилось видео с высказываниями Александра Басарии из частного "Фонда кино Абхазии". Он сетует, что туристы, приезжающие в страну, покупают дешевые путевки, при этом предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Действия крупных туроператоров в Абхазии Басария назвал "угрозой экономической безопасности" республики
Отмечается, что в одном из госучреждений республики телеканалу сообщили, что к словам Басарии "никто не прислушивается".
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"Конечно, нам безумно стыдно за то, что он такое заявил. Но могу точно сказать, что никто из адекватных людей не разделяет его мнения. Мы все рады любым туристам", — приводит RT слова представителя ведомства.
Как заявили РИА Новости в абхазском Министерстве культуры, "Фонд кино", "возглавляемый" Басарией, является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.
В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя о российских туристах провокационными. В ведомстве напомнили о значимости для республики гостей из России, а также, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии за ее пределами. Минтуризма также подчеркнуло, что республика остается надежным партнером Москвы.
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