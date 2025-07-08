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Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом - РИА Новости, 09.07.2025
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22:39 08.07.2025 (обновлено: 00:00 09.07.2025)
https://ria.ru/20250708/bankrot-2028031121.html
Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом
Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом - РИА Новости, 09.07.2025
Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом
"Учредитель и президент" частного "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, оказался должником и банкротом, сообщил... РИА Новости, 09.07.2025
2025-07-08T22:39:00+03:00
2025-07-09T00:00:00+03:00
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россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент" частного "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, оказался должником и банкротом, сообщил телеканал RT. "Глава" частного "Фонда кино Абхазии" оказался должником и банкротом. &lt;...&gt; (Басария. — Прим. ред.) в 2024 году через суд оформил личное банкротство. В банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей", — указано в материале. Отмечается, что в одном из госучреждений республики телеканалу сообщили, что к словам Басарии "никто не прислушивается". &quot;Конечно, нам безумно стыдно за то, что он такое заявил. Но могу точно сказать, что никто из адекватных людей не разделяет его мнения. Мы все рады любым туристам&quot;, — приводит RT слова представителя ведомства.Как заявили РИА Новости в абхазском Министерстве культуры, "Фонд кино", "возглавляемый" Басарией, является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя о российских туристах провокационными. В ведомстве напомнили о значимости для республики гостей из России, а также, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии за ее пределами. Минтуризма также подчеркнуло, что республика остается надежным партнером Москвы.
https://ria.ru/20250623/abkhaziya-2024752016.html
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абхазия, россия, фонд кино, в мире
Абхазия, Россия, Фонд кино, В мире
Глава "Фонда кино" из Абхазии оказался банкротом

RT: Басария, жаловавшийся на туристов из РФ, оказался банкротом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаги Абхазии в Сухуме
Флаги Абхазии в Сухуме - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаги Абхазии в Сухуме. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. "Учредитель и президент" частного "Фонда кино Абхазии" Александр Басария, пожаловавшийся на туристов из России, оказался должником и банкротом, сообщил телеканал RT.
"Глава" частного "Фонда кино Абхазии" оказался должником и банкротом. <...> (Басария. — Прим. ред.) в 2024 году через суд оформил личное банкротство. В банке данных исполнительных производств фигурирует долг свыше 430 тысяч рублей", — указано в материале.
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В российских соцсетях ранее распространилось видео с высказываниями Александра Басарии из частного "Фонда кино Абхазии". Он сетует, что туристы, приезжающие в страну, покупают дешевые путевки, при этом предпочитают отдыхать на территории отелей, не ездят на экскурсии и не тратят деньги в клубах и на вечеринках. Действия крупных туроператоров в Абхазии Басария назвал "угрозой экономической безопасности" республики

Отмечается, что в одном из госучреждений республики телеканалу сообщили, что к словам Басарии "никто не прислушивается".
«

"Конечно, нам безумно стыдно за то, что он такое заявил. Но могу точно сказать, что никто из адекватных людей не разделяет его мнения. Мы все рады любым туристам", — приводит RT слова представителя ведомства.

Как заявили РИА Новости в абхазском Министерстве культуры, "Фонд кино", "возглавляемый" Басарией, является частным и не имеет отношения к госструктурам республики.
В свою очередь, Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя о российских туристах провокационными. В ведомстве напомнили о значимости для республики гостей из России, а также, что именно российские туроператоры первыми начали продвижение Абхазии за ее пределами. Минтуризма также подчеркнуло, что республика остается надежным партнером Москвы.
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