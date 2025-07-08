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В Балашихе завели дело на пьяного водителя, наехавшего на женщину
В Балашихе завели дело на пьяного водителя, наехавшего на женщину - РИА Новости, 08.07.2025
В Балашихе завели дело на пьяного водителя, наехавшего на женщину
Полиция возбудила уголовное дело на пьяного водителя, совершившего наезд задним ходом на женщину, с которой употребляли спиртное в гараже, в результате чего она РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T18:16:00+03:00
2025-07-08T18:16:00+03:00
2025-07-08T18:16:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
татьяна петрова
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело на пьяного водителя, совершившего наезд задним ходом на женщину, с которой употребляли спиртное в гараже, в результате чего она скончалась на месте, сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова. "Подмосковными полицейскими в отношении мужчины, совершившего ДТП в гаражном комплексе Балашихи, в результате которого погибла женщина, возбуждено уголовное дело",- пишет Петрова, отметив, что дело ведется по части 4 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека" УК РФ. По информации полицейских, 6 июля на территории гаражно-строительного кооператива двое мужчин и женщина 1985 года рождения употребляли спиртные напитки. После чего мужчина 1964 года рождения решил загнать автомобиль в бокс и при движении задним ходом совершил наезд на женщину. От полученных повреждений она скончалась на месте. Виновник ДТП находится под стражей, сообщила Петрова.
https://ria.ru/20250707/moskva-2027658603.html
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происшествия, россия, балашиха, татьяна петрова
Происшествия, Россия, Балашиха, Татьяна Петрова
В Балашихе завели дело на пьяного водителя, наехавшего на женщину
Полиция возбудила дело на водителя, наехавшего задним ходом на женщину в гараже